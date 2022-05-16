Пять лучших фильмов Меган Фокс

Авторитетный портал о кино Rotten Tomatoes составил рейтинг кинокартин сегодняшней именинницы. Он показывает, что актриса умеет не только бегать и стрелять, но и быть на экране любящей матерью или нежной подругой.

Меган Фокс стала, пожалуй, одним из самых узнаваемых лиц 2000-х, благодаря участию в высокотехнологичных боевиках Майкла Бэя «Трансформеры» (2007) и «Трансформеры: Месть павших» (2009). Уже находясь в звездном статусе, она прославилась сжиганием мостов, когда обрушилась на Бэя с критикой его методов работы. В какой-то момент ее карьера, казалось, закончится, едва начавшись. Но Меган ловко преодолевает препятствия на пути к успеху и каждый раз доказывает, что может играть не только смазливых простушек, но и героинь «с историей».

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И пусть большинство ее фильмов критики не воспринимают всерьез, она убедительно смотрится на экране и заслуживает лучшей работы, чем получает. В этом обзоре пять лучших ролей Меган Фокс по версии портала Rotten Tomatoes.

«Львица» (2020) – 64%.

Этот энергичный триллер следует за наемницей Самантой (Фокс), возглавляющей группу солдат. Их миссия – спасение заложников, захваченных повстанцами и охраняемых разъярёнными львами. Критики приняли картину сдержанно, но практически все отметили сильную игру Фокс.

«Актриса демонстрирует героику и наполняет игру эмоциональной глубиной, какой я от нее не ожидала»,

- написала Сара Мишель Феттерс из MovieFreak.

«Дети сексу не помеха» (2012) – 67%.

В этой романтической комедии лучшие друзья Джейсон (Адам Скотт) и Джули (Дженнифер Уэстфелд) решают воспитывать ребёнка без каких-либо романтических сантиментов по отношению к друг другу. Фокс исполнила второстепенную роль, подруги Джейсона Мэри Джейн. В целом, критикам «Дети сексу не помеха» понравился остроумным сценарием и талантливым актерским ансамблем. Помимо Скотта, Уэстфелд и Фокс в картине снялись Кристен Уиг, Майя Рудольф и Джон Хэмм.

«Фильм исследует вопросы любви, брака и воспитания детей с явным удовольствием и искромётным юмором»,

- отметила Анна Смит из Metro.

«Девушка-невидимка» (2019) – 70%.

В этой фантазийной драме женщина по имени Холли (Оливия Тирлби) проклята «невидимостью». Устав бороться с судьбой, она решается помочь спортсмену Шэйну Блэквиллу (Алан Ричсон) вернуть после разлада его девушку Джулиану (Меган Фокс). Хотя, по мнению критиков, сюжет и отличается некоторой нелепостью, он все же небезнадежен и способен завоевать сердца «своих» зрителей интересными аспектами драмы.

«Вы просто должны довериться фильму, и «Девушка-невидимка» вознаградит вас в конце пути»,

- советует Кейт Маргюс из Альянса женщин-киножурналистов.

«Думай как собака» (2020) – 70%.

В этой семейной комедии Меган сыграла Эллен – женщину, сын которой случайно установил телепатическую связь со своей собакой. По словам критиков, фильм получился добрым и оптимистичным, рассчитанным, прежде всего, на детскую аудиторию.

«Душевное возвращение к классическим диснеевским фильмам, таким как «Отмороженный профессор» (1961), «Обезьяний дядюшка» (1965) и «Лохматый папа» (2006)»,

- признала Нелл Миноу из Movie Mom.

«В западне» (2021) – 90%.

Это самый рейтинговый фильм Меган Фокс. Она сыграла женщину, запутавшуюся в отношениях с мужчинами. Месть – блюдо, которое один из них в прямом смысле подал холодным, приковав её к себе наручниками и пустив себе пулю в лоб. Теперь она должна не только пережить суровую зиму в доме на берегу пустынного озера, но и спастись от киллеров, направляющихся в этот медвежий угол, чтобы завершить «правосудие». Многие критики сочли сюжет захватывающим, а персонажей более сложными, чем в обычном, проходном триллере.

«В своем кинодебюте С.К.Дэйл показывает напряженную игру в кошки-мышки, которая воздействует освежающе на зрителей тем, что избегает глубокомысленности там, где её по определению быть не может»,