Во Франции открывается 75-й Каннский кинофестиваль

Международный Каннский кинофестиваль в 75-й раз открывается на Лазурном берегу Франции. По лестнице фестивального дворца на набережной Круазет поднимутся во вторник вечером актеры, режиссеры, продюсеры, сценаристы, а также дебютанты мирового кинематографа.

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Вести церемонию открытия будет французская актриса Виржини Эфира. Это станет ее дебютом в роли ведущей. Председателем жюри конкурса избран актер Венсан Линдон. Он станет первым французом в этой роли с 2009 года - тогда жюри возглавляла актриса Изабель Юппер.

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Фильмом открытия выбрана картина Мишеля Хазанавичуса "Окончательный монтаж" (Coup). Во французском ремейке японского фильма 2017 года снялись Ромен Дюрис и Беренис Бежо.

Фильмы - участники фестиваля

Устроители фестиваля отобрали для участия в своих программах 47 фильмов по итогам просмотра более 2 тыс. кинолент. Из них в основной конкурс отобраны 18, в том числе новая картина российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" (Tchaikovsky's Wife). Также, согласно предварительной информации, Серебренников собирается рассказать в Канне о проекте, который пока находится в работе, - это фильм "Лимонов, баллада об Эдди" (Limonov, the Ballad of Eddie), посвященный российскому писателю Эдуарду Лимонову. Серебренников трижды ранее участвовал в фестивале со своими картинами, завоевав призы в различных номинациях, но пока режиссер не получал главную награду конкурса "Золотую пальмовую ветвь".

В этом году из-за ситуации вокруг Украины организаторы Каннского кинофестиваля решили не принимать официальных делегаций из России.

"Золотая пальмовая ветвь"

По случаю 75-летия фестиваля устроители заказали швейцарским ювелирам новый и единственный экземпляр обновленной "Золотой пальмовой ветви". Ювелирный дом Chopard выполнил конкурсный трофей из розового кварца, украсив ветвь дорожкой из бриллиантов. Имя лауреата будет выгравировано в день завершения фестиваля 28 мая. До этого предпочтения жюри будут держаться в строжайшей тайне.

На афише фестиваля изображен поднимающийся по лестнице актер Джим Керри. Художники передали кадры из фильма "Шоу Трумана" (The Truman Show, 1998), фильма Питера Уира. Лестница, по которой поднимается Керри, устремлена в небо, а цифра 75 символизирует юбилей киносмотра.

В центре внимания кинокритиков

Интерес рецензентов ведущих изданий привлекает фильм канадского кинорежиссера и сценариста Дэвида Кроненберга "Преступления будущего" (Crimes of the Future). Лента в жанре фантастики стала ремейком его же фильма 1970 года. В новой картине постановщика снялись Кристен Стюарт, Леа Сейду, Вигго Мортенсен.

Также в основной конкурс вошел фильм южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука "Решение уйти" (Decision to Leave). В 2004 году он получил Гран-при фестиваля в Канне за фильм "Олдбой" (Old Boy). На "Золотую пальмовую ветвь" также претендуют бельгийские режиссеры - братья Жан-Пьер и Люк Дарденны. Свою новую киноработу "Тори и Локита" (Tori et Lokita) они посвящают судьбе двух африканских юношей, отправившихся в Бельгию попытать счастье.

Кроме того, в списке претендентов на высшую награду фестиваля - итало-французская актриса и режиссер Валерия Бруни-Тедески. Ее фильм "Амандье" (Les Amandiers) рассказывает об одноименном театре и школе молодых актеров в пригороде Парижа Нантере. Шведский режиссер Тарик Салех участвует в конкурсе с фильмом "Мальчик с небес" (Boy from Heaven). Его соотечественник Рубен Эстлунд представит на суд каннского жюри свой "Треугольник печали" (Triangle of Sadness)

Мировые премьеры

Во время киносмотра состоятся первые показы боевика "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick) Джозефа Косински и байопика "Элвис" (Elvis) База Лурмана. Обе картины будут показаны в Канне вне конкурса. Организаторы не исключают, что исполнивший главную роль в "Топ Ган: Мэверик" Том Круз приедет в Канн, чтобы представить фильм.

Кинолента является продолжением боевика "Лучший стрелок" (Top Gun) 1986 года режиссера Тони Скотта. Как отмечают французские кинокритики, именно эта лента, признанная культовым фильмом 1980-х гг., сделала Круза мировой кинозвездой. По замыслу режиссера, в новой картине события разворачиваются спустя 36 лет.

С большим интересом ожидается показ биографического фильма "Элвис" о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли. Главную роль в фильме сыграл 30-летний американский актер и певец Остин Батлер. В роли импресарио музыканта - полковника Тома Паркера - снялся Том Хэнкс. Музу певца Присциллу Пресли сыграла австралийская актриса Оливия Деджонг.

Обе картины, как ожидается, станут блокбастерами проката этим летом и ознаменуют возвращение кино на большие экраны после почти двухлетних проблем, связанных с пандемией.

Специальные показы

На специальном сеансе каннской аудитории покажут новую работу украинского режиссера Сергея Лозницы "Естественная история разрушения" (The Natural History of Destruction). В этой же программе заявлен фильм американского сценариста Итана Коэна, посвященный певцу и пианисту Джерри Ли Льюсу.

Завершится 75-й Каннский кинофестиваль торжественной церемонией, которая традиционно пройдет в главном зале Дворца фестивалей "Люмьер". Нынешний конкурс станет последним для его президента французского журналиста и общественного деятеля Пьера Лескюра, выполнявшего эти обязанности многие годы. В следующем году этот пост на трехлетний период должна занять продюсер из Германии Айрис Кноблох.

Триумф советского кинематографа

Первый Каннский кинофестиваль планировалось провести в сентябре 1939 года. Идея учредить его родилась еще в 1932 году, однако его проведение было сорвано из-за Второй мировой войны. В результате первый фестиваль состоялся в 1946 году, а затем проходил ежегодно, за исключением 1948 и 1950 года.

Самым большим успехом отечественной кинематографии в Канне стал в 1958 году фильм Михаила Калатозова "Летят журавли" с Татьяной Самойловой и Алексеем Баталовым. Картина получила "Золотую пальмовую ветвь" и собрала лишь в одной Франции более 5,5 млн зрителей, войдя в тройку лидеров французского проката.