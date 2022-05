Во Франции открывается 75-й Каннский кинофестиваль

Фильмы - участники фестиваля

Устроители фестиваля отобрали для участия в своих программах 47 фильмов по итогам просмотра более 2 тыс. кинолент. Из них в основной конкурс отобраны 18, в том числе новая картина российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" (Tchaikovsky's Wife). Также, согласно предварительной информации, Серебренников собирается рассказать в Канне о проекте, который пока находится в работе, - это фильм "Лимонов, баллада об Эдди" (Limonov, the Ballad of Eddie), посвященный российскому писателю Эдуарду Лимонову . Серебренников трижды ранее участвовал в фестивале со своими картинами, завоевав призы в различных номинациях, но пока режиссер не получал главную награду конкурса "Золотую пальмовую ветвь".

"Золотая пальмовая ветвь"

На афише фестиваля изображен поднимающийся по лестнице актер Джим Керри . Художники передали кадры из фильма "Шоу Трумана" (The Truman Show, 1998), фильма Питера Уира. Лестница, по которой поднимается Керри, устремлена в небо, а цифра 75 символизирует юбилей киносмотра.

В центре внимания кинокритиков

Интерес рецензентов ведущих изданий привлекает фильм канадского кинорежиссера и сценариста Дэвида Кроненберга "Преступления будущего" (Crimes of the Future). Лента в жанре фантастики стала ремейком его же фильма 1970 года. В новой картине постановщика снялись Кристен Стюарт , Леа Сейду, Вигго Мортенсен .

Также в основной конкурс вошел фильм южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука "Решение уйти" (Decision to Leave). В 2004 году он получил Гран-при фестиваля в Канне за фильм "Олдбой" (Old Boy). На "Золотую пальмовую ветвь" также претендуют бельгийские режиссеры - братья Жан-Пьер и Люк Дарденны. Свою новую киноработу "Тори и Локита" (Tori et Lokita) они посвящают судьбе двух африканских юношей, отправившихся в Бельгию попытать счастье.