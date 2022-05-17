Самые увлекательные фильмы о семейных ценностях

Сейчас традиционная семья переживает сильные изменения, которые лучше всего отражает кинематограф. Режиссеры ищут ответы на новые и вечные вопросы, ставя эксперименты в своих фильмах. Мы вместе с онлайн-кинотеатром KION собрали 12 картин, показывающих проблемы современной семьи с разных сторон.

Фото: Кадр из фильма «Крамер против Крамера» Кадр из фильма «Крамер против Крамера»

«Крамер против Крамера» (1979, реж. Роберт Бентон)

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Звездная драма с Дастином Хоффманом и Мэрил Стрип в главных ролях. Джоанна уходит из семьи, потому что устала жертвовать собой. Поэтому все обязанности сваливаются на карьериста Теда: теперь ему надо вести быт и заботиться о сыне Билли. Но он не привык к резким вызовам в школу к директору, готовке по утрам, глажке, стирке и другим повседневным обязанностям.

«Параллельные матери» (2021, реж. Педро Альмодовар)

Испанец Педро Альмодовар («Все о моей матери») часто снимает кино о женской доле. В «Параллельных матерях» модный фотограф Дженис (Пенелопа Крус) хочет вскрыть братские могилы, чтобы жители деревни смогли опознать своих родственников, жертв режима Франко. Для раскопок она встречается с археологом Артуро (Исраэль Элехальде), Дженис беременеет и решает оставить ребенка. В палате больницы встречается с девушкой Анной (Милена Смит), они одновременно рожают, и их детей путают медсестры.

«Дьявол носит Prada» (2006, реж. Дэвид Фрэнкел)

Культовый женский фильм о выборе между карьерой и личной жизнью. Вчерашней студентке Андреа (Энн Хэтэуэй) везет с первой работой: ее берут ассистенткой главного редактора журнала «Подиум» Миранды Присли (Мерил Стрип). К сожалению, девушка ничего не смыслит в моде, поэтому тратить все свое время на то, чтобы влиться в индустрию. Будет ли счастлива героиня от того, что предпочла сферу моды семье?

«Супруги» (2021, реж. Жоаким Лафосс)

Лейла (Лейла Бехти) и Дэмьен (Дэмьен Боннар) живут с сыном Амине у моря, их жизнь кажется идеальной. На деле Дэмьен — современный художник, страдающий от сильного биполярного расстройства. Из-за этого он часто теряет контроль над собой, становится опасным для себя и остальных — Лейле нужно понять, что делать с ее отношениями.

«Король Ричард» (2021, реж. Рейнальдо Маркус Грин)

Фильм выдал невиданный скандал, так как исполнитель главной роли Уилл Смит дал оплеуху ведущему премии «Оскар». В «Короле Ричарде» он играет миролюбивого отца двух сестер, который жертвует собой ради их карьеры. Он оберегал дочерей от расизма и алчных агентов, тренировал их и поддерживал после поражений, как это должен делать хороший отец.

«Семейка Аддамс» (1991, реж. Барри Зонненфельд)

Глава колоритной семьи чернокнижников Гомес Адамс (Рауль Хулия) много лет оплакивает потерю своего брата Фестера (Кристофер Ллойд). Все думают, что он пропал в Бермудском треугольнике и поэтому не выходил на связь. После его внезапного возвращения Адамсы быстро вычисляют самозванца, желающего украсть фамильные ценности, но решают не огорчать счастливого Гомеса.

«Наш отец» (2020, реж. Клаудио Ноче)

1970-е годы — тяжелое десятилетие для Западной Европы, которое обычно называют «свинцовыми временами». Тогда в Италии общество было разобщено, крайне левые и крайне правые устраивали террористические акты, убивая полицейских, мирных жителей и политиков. На отца 10-летнего Валерио (Маттиа Гарачи) Альфонсо (Пьерфранческо Фавино) совершается покушение, но он выживает. Теперь мальчик пытается осознать произошедшее и встречает бездомного мальчика Кристиана, который всегда возникает будто из ниоткуда.

Франшиза «Шрек» (2001–2010)

Фильмы об огре Шреке — это путь взросления мужчины. В первой части он борется с собственными комплексами и влюбляется, во второй — женится и пробует договориться с родственниками невесты, в третьей герой побеждает страх быть отцом, а в четвертой вспоминает о ценности брака, который легко разрушить.

«Извините, мы вас не застали»

Семья Рикка (Крис Хитчен) в кризисе еще с 2008 года, и он пробует сделать рывок к нормальному достатку. Просит жену Эбби (Дебби Ханивуд) продать машину, чтобы купить фургон и развозить на нем посылки для Amazon. Его идея превращает жизнь всей семьи в ад: родители постоянно перерабатывают, а дети не получают должного внимания.

«Крестный отец» (1972, реж. Фрэнсис Форд Коппола)

Итальянским эмигрантам приходилось организовывать мафиозные семьи, потому что государство не обращало внимание на их районы, а полиция не патрулировала. Нужно, чтобы кто-то создавал иллюзию порядка, был гарантом «справедливости» — об этом шедевр «Крестный отец». В начале картины дон Вито Корлеоне (Марлон Брандо) выслушивает просителей на свадьбе и помогает каждому члену своей огромной «семьи». К несчастью, одна из просьб приводит к войне мафиози, где победитель может быть только один.

«Маленькие женщины» (2019, реж. Грета Гервиг)

Фестивальный хит от студии A24 («Минари», «Маяк»). Будущая выпускница Кристина МакФерсон (Сирша Ронан) живет в захолустном городке и мечтает о престижном колледже в столице. Ей тесно в провинции, но у родителей нет денег. Поэтому девушка довольствуется малым — участвует в мелких драмах ровесников.