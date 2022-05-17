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33 минуты назад

Pixar анонсировала новый мультфильм

CyberSport.ru

Анимационная студия Pixar представила мультфильм Elemental. Первый концеп-арт и подробности ленты были опубликованы порталом IGN.

Pixar анонсировала новый мультфильм
Фото: CyberSportCyberSport

События мультфильма Elemental происходят в городе, который населяют существа-элементали. В центре сюжета будет огненная девушка Эмбер, которая встречает Вейда, парня, состоящего из воды. Вместе им предстоит пережить разные приключения и узнать, что они очень похожи, хоть и различаются внешне.

Режиссёром Elemental выступит Питер Сон, снявший «Хорошего динозавра». По словам постановщика, лента вдохновлена его детством в Нью-Йорке, «где переплетались культуры, языки и маленькие уютные кварталы». Премьера мультфильма запланирована на 16 июня 2023 года.

Фильмы,Хороший динозавр,Питер Сон,
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