Pixar анонсировала новый мультфильм

События мультфильма Elemental происходят в городе, который населяют существа-элементали. В центре сюжета будет огненная девушка Эмбер, которая встречает Вейда, парня, состоящего из воды. Вместе им предстоит пережить разные приключения и узнать, что они очень похожи, хоть и различаются внешне.