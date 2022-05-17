Какие перспективы у азиатского кино в российском прокате

Стоило кинотеатрам смахнуть из уголков залов паутину, которой они обросли в одинокие времена пандемии COVID-19, как появились новые проблемы. О приостановке своей деятельности в России объявили студии-мейджоры Disney, Sony, Warner Bros., Universal и Paramount. Во многом сборы именно с их релизов и помогали нашим сетям удерживаться на плаву. Даже иные отечественные хиты вроде "Последнего богатыря" и те снимались под присмотром "мышиного дома", то бишь Disney.

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Из Госдумы еще в марте прозвучало предложение заменить западную продукцию на китайскую, индийскую и так далее. Теперь представители киносетей лихорадочно вертят в руках глобусы и тычут пальцами в неизведанные ими страны, прикидывая, получится ли наладить оттуда импорт. Развитых, мощных и самобытных кинематографий в мире действительно хватает. Однако насколько они смогут заменить развлекательные фильмы из США?

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Китай и Южная Корея

Объемы китайского кинорынка в последние годы не только сопоставимы с Голливудом, но и даже превосходят его. В 2021 году суммарная выручка проката в Китае составила $7,5 млрд, 84% из которых пришлось на фильмы местного производства. В Поднебесной могут позволить себе съемку дорогих блокбастеров с изобилием спецэффектов и даже с приглашенными западными звездами в копродукциях вроде "Великой стены" (2016) с Мэттом Деймоном. Отдельные китайские специалисты диктуют моду уже и в западном кино. Например, Хлоя Чжао сначала выиграла "Оскар" за лучшую режиссуру в "Земле кочевников" (2020), а затем и попробовала себя в постановке блокбастера "Вечные" (2021).

Не секрет, что Китай густо заселен, а материальное благополучие граждан только увеличивается. Соответственно, можно предполагать, что кинотеатры в качестве варианта досуга выбирают все больше людей, а государство с умом контролирует местную киноиндустрию — в частности, через квоты для иностранных фильмов. Чтобы попасть на местный рынок, другие страны занимаются копродукциями (совместным производством), что позволяет китайцам перенимать у них опыт.

Однако по универсальности и качеству до американских просчитанных и выверенных проектов китайские пока не дотягивают. К тому же в Поднебесной популярны свои жанры вроде исторических картин и фэнтези о боевых искусствах, где все летают на тросах. Та специфика, которая хорошо идет у них в стране, зайдет далеко не каждому российскому зрителю.

Южнокорейская индустрия развлечений на взлете. С 1990-х годов по миру идут раскаты Халлю, так называемой корейской волны, когда местная культурная продукция стала выходить за пределы страны. В последние годы этот тренд достиг апогея. Фильм "Паразиты" выиграл "Оскар" в 2020 году, сериал "Игра в кальмара" стал международным феноменом, а корейские дорамы все охотнее смотрят по всему свету. В южнокорейском каталоге определенно можно найти немало достойных произведений, однако в России пока что это все равно достаточно нишевой продукт. На массовое привыкание к другому кинематографу могут уйти годы, а кинотеатрам нужно выживать уже сейчас.

Танцевать или не танцевать

Не стоит забывать и про индийское кино. Ведь в Болливуде также фильмов снимают больше, чем в Голливуде, — есть из чего выбирать (например, в 2019 году в Индии выпустили 2 446 фильмов). В Советском Союзе картины с песнями и плясками пользовались ошеломительной популярностью, которой мог бы позавидовать условный Бэтмен сейчас. Может, они и сейчас притянули бы зрителей к экрану? Это вряд ли. Все решает контекст.

Танцующая поступь индийского кино по советским экранам началась в 1950-е годы. Страна только оправилась от послевоенного периода малокартинья, когда нового кино почти не снималось.

В 1954 году "Бродяга" режиссера Раджа Капура приковал к экранам 64 млн советских граждан, а после этого не раз прокатывался повторно. "Зита и Гита" (1972), "Бобби" (1973), "Мститель" (1976) — каждый из этих хитов посмотрело более полусотни миллионов человек. В 1970-е годы вообще индийские новинки радовали жителей СССР едва ли не каждый месяц. Чаще всего это были картины в жанре масала — своего рода блокбастеры, смешивающие комедию, мелодраму, боевик и мюзикл (в общем, все, чего душа может пожелать).

СССР был культурно отрезан от других стран, а индийское кино удовлетворяло спрос на экзотику, поскольку было максимально не похоже на привычные для зрителей картины. Через него жители Советского Союза могли ознакомиться с иным укладом, где все пестрило яркими красками, сердца выпрыгивали из грудных клеток от бушующих страстей, а действо сопровождалось песнями и бурными плясками. Тогда не было интернета, чтобы узнать, как живут люди в других странах.

Мы же уже выросли на голливудской продукции и привыкли к определенному уровню качества. Абсурдные и преувеличенные сцены из индийских фильмов становятся мемами, где герой может на лошади подкатиться под фурой, словно на мотоцикле. Однако широкие народные массы вряд ли теперь смогут наслаждаться подобным утонченным зрелищем на полном серьезе. Конечно, порой индийское кино ломает национальные барьеры и выходит на международный уровень — масштабное фэнтези "Бахубали: Начало" (2015) тому в пример, — но интерес к таким картинам все равно в лучшем случае умеренный.

Специфика Голливуда

Важно понимать, что на "фабрике грез" делают не американское кино, а международное. Это передовая индустрия, где все процессы автоматизированы. Постановка дорогого блокбастера состоит не из творческих метаний режиссера, а из тщательного продюсерского контроля и больше напоминает скрупулезную сборку автомобиля на заводе по готовым чертежам.

Этот конвейер стягивает лучших профессионалов со всего мира. Так было и раньше, а в последние годы глобализация, интернационализм и ставка на репрезентацию всех на свете только усилились. В каждый крупнобюджетный проект студийные воротилы стремятся привлечь звезд со всех уголков света, чтобы сопричастность и интерес к картине чувствовали на всех национальных рынках. Например, российская актриса Светлана Ходченкова в свое время сыграла в кинокомиксе "Росомаха: Бессмертный" (2013).

Сюжеты в таком кино также строятся по некой универсальной модели, которая близка и понятна любому человеку, где бы он ни родился. Безусловно, это не мешает Голливуду попутно вкладывать в ленты свои идеологические ценности. Отдельным культурам они могут быть чужды, например излишняя толерантность, однако сами фильмы менее цепляющими и зрелищными от этого не становятся.

Пока полноценной альтернативы Голливуду все-таки не просматривается. Развитые кинематографии тех или иных стран несут слишком сильный отпечаток своих культурных кодов и менталитетов.

Что дальше

Иными словами, думаю, из-за сложившейся ситуации у отечественного зрителя вполне может произойти (в большинстве случаев непреднамеренное) расширение кругозора за счет попадания в прокат картин из других стран. Однако тяжело представить, что люди будут так же массово ходить на эти фильмы.

Последствия жизни без голливудских мейджоров уже ощущаются. Если верить исследованию от ресурса "Чек индекс", то в первой половине апреля россияне вдвое реже осчастливливали кинотеатры своими визитами, нежели в прошлом году. Прокатчики пытаются выкручиваться, ставя на экраны проверенную классику вроде "Брата-2". Особой погоды эта отчаянная мера не делает, поскольку большинство зрителей хотят смотреть на большом экране зрелищные новинки, а не старые фильмы.