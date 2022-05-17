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32 минуты назад

Pixar снимет мультфильм "Элементаль" о четырех стихиях

Газета.Ru

Pixar анонсировала новый мультфильм "Элементаль" о четырех персонифицированных стихиях, которые живут в большом городе, сообщает Collider. Режиссером станет Питер Сон ("Хороший динозавр", "Облачно с прояснениями").

Pixar снимет мультфильм "Элементаль" о четырех стихиях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В центре сюжета - "плывущий по течению" дух воды Уэйд и пылающая Эмбер, элементаль огня. Несмотря на различия, они поймут, как много между ними общего. На концепт-артах видно, как герои вместе осматривают достопримечательности во время прогулки по городу, оставляя после себя следы воды и огня. По пути они также встретят других элементалей - земли и воздуха.

По задумке режиссера, взаимодействие элементалей друг с другом станет положительной метафорой взаимодействия разных культур и традиций. Питер Сон, который является потомком корейских эмигрантов, объяснил, что идея мультфильма связана с его опытом взросления в Нью-Йорке, где присутствовала мультикультурность.

"Вместе с другими семьями с надеждами и мечтами мои родители отважились поселиться на новой земле. В этой салатнице из культур и языков и появилась моя идея об элементалях", - поясняет он.

Выход мультфильма запланирован на 16 июня 2023 года. Ранее стало известно о съемках первого аниме в Пакистане.

Фильмы,Хороший динозавр,Питер Сон,
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