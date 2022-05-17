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2 часа назад

Сюжет нового фильма Вендерса развернется в общественном туалете

Газета.Ru

Немецкий режиссер Вим Вендерс ("Небо над Берлином", "Отель "Миллион долларов") снимет фильм об общественных туалетах в Токио, сообщает The Hollywood Reporter. В главной роли в художественном фильме снимется японский актер Кодзи Якусе - он сыграет уборщика.

Сюжет нового фильма Вендерса развернется в общественном туалете
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сюжет будет разворачиваться в одном из 17 дизайнерских туалетов, которые для столицы Японии оформили популярные архитекторы. Среди этих туалетов есть, к примеру, прозрачный стеклянный туалет, стены которого заполняются непрозрачным газом, когда в кабинку заходит посетитель. Сюжет фильма пока неизвестен.

"В туалете все равных, нет богатых и бедных, старых и молодых, все - часть человечества. Есть что-то очень японское в самой идее, в этой обстановке. Я думаю об этой идее практически как об утопической",

- делится Вендерс.

Съемки картины начнутся в 2022 году, премьера запланирована на 2023 год.

Фильмы,Отель,
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