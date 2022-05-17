Сюжет нового фильма Вендерса развернется в общественном туалете

Немецкий режиссер Вим Вендерс ("Небо над Берлином", "Отель "Миллион долларов") снимет фильм об общественных туалетах в Токио, сообщает The Hollywood Reporter. В главной роли в художественном фильме снимется японский актер Кодзи Якусе - он сыграет уборщика.
Сюжет будет разворачиваться в одном из 17 дизайнерских туалетов, которые для столицы Японии оформили популярные архитекторы. Среди этих туалетов есть, к примеру, прозрачный стеклянный туалет, стены которого заполняются непрозрачным газом, когда в кабинку заходит посетитель. Сюжет фильма пока неизвестен.
"В туалете все равных, нет богатых и бедных, старых и молодых, все - часть человечества. Есть что-то очень японское в самой идее, в этой обстановке. Я думаю об этой идее практически как об утопической",
- делится Вендерс.
Съемки картины начнутся в 2022 году, премьера запланирована на 2023 год.