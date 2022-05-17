Как снимали постельные сцены в фильме "365 дней"

Многие зрители и критики сравнивают нашумевший фильм "365 дней" с "Пятьюдесятью оттенками серого" за изобилие красивых постельных сцен. "365 дней" является экранизацией произведения Бланки Липинской, и фильм получился таким же смелым, как и книга автора. "Рамблер" расскажет, как снимались эротические сцены в киноленте.
Главная героиня Лаура Биль, с ролью которой дебютировала польская актриса Анна-Мария Сиклуцка, работает менеджером отеля. Она состоит не в очень счастливых отношениях. Чтобы возродить былые чувства, пара вместе с друзьями отправляется на Сицилию. Но и в отпуске молодые люди практически все время проводят раздельно.
Однажды Лаура решает прогуляться в одиночестве, и сталкивается итальянцем, который увозит ее в неизвестном направлении. Утром героиня просыпается в доме богатого мафиози Массимо, роль которого исполнил итальянский актер Микель Морроне. Мужчина дал слово Лауре, что не будет ее трогать без ее разрешения, и, если за 365 дней она в него не влюбится, то он ее отпустит.
В одном из своих интервью актриса Анна-Мария Сиклуцка призналась, что далеко не сразу согласилась на участие в фильме из-за большого количества откровенных сцен.
"Я была обеспокоена большим количеством откровенных сцен и не могла представить, что смогу раздеться перед незнакомым мужчиной. Сцены стали для меня преодолением себя, стыда и страха. Это был огромный вызов. Тем более, это мой дебют в кино. Я никогда не играла так раньше, ни в театральном училище, ни где-либо еще. Мне пришлось перебороть себя. Это был огромный урок для меня, потому что у меня была возможность лучше узнать себя, как актрису, что бесценно в этой профессии",
— поделилась Сиклуцка.
Актриса также рассказала, что некоторые постельные сцены им приходилось снимать по несколько часов, так, на одну из них было потрачено целых 14 часов. Во время съемок использовались специальные наклейки. А с волнением Сиклуцке помог справиться ее партнер Микель Морроне:
"Микеле оказался очень зрелым и чрезвычайно поддерживающим партнером. Без чувства взаимного уважения и доверия было бы невозможно сыграть эту роль. Мне нужно было знать, что ничего плохого не случится и я под надежным крылом. Наверное, мужчинам легче играть интимные сцены, чем женщинам. У нас, женщин, есть врожденное чувство самообладания, цензура. Стыд — это естественная вещь".
Совсем недавно на экраны вышло продолжение киноленты — "365 дней: Этот день". На премьере фильма Морроне и Сиклуцка относились друг к другу с нежностью и любовью, чем подогрели слухи о своем романе. Также стриминговый сервис Netflix уже подтвердил выход третьей части "365 дней".