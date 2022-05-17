Как снимали постельные сцены в фильме "365 дней"

"Я была обеспокоена большим количеством откровенных сцен и не могла представить, что смогу раздеться перед незнакомым мужчиной. Сцены стали для меня преодолением себя, стыда и страха. Это был огромный вызов. Тем более, это мой дебют в кино. Я никогда не играла так раньше, ни в театральном училище, ни где-либо еще. Мне пришлось перебороть себя. Это был огромный урок для меня, потому что у меня была возможность лучше узнать себя, как актрису, что бесценно в этой профессии",