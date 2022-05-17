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2 часа назад

Тим Рот сыграет террориста с амнезией

Газета.Ru

Актер Тим Рот и актриса Хиам Аббасс сыграют в драме Come Together о террористе, чью жизнь спасает сирийская беженка, сообщает The Hollywood Reporter.

Тим Рот сыграет террориста с амнезией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссерское кресло займет южноафриканский кинематографист Оливер Шмитц. Съемки начнутся в 2023 году. По сюжету, расист Чарли (Рот) становится террористом, используя свой автомобиль в качестве оружия. Он приходит себя в больнице и из-за амнезии не помнит о себе ничего, включая расистские взгляды и планы совершить теракт.

Поправляясь, он заводит дружбу с врачом Альмой (Аббасс), сирийской беженкой, спасшей его на месте аварии. Альма узнает, что совершил Чарли, и ей приходится решать, верить ли в его исправление. Шмитц рассказал, что вдохновился историей ультраправого политика, который попал аварию, и первыми, кто бросился ему на помощь, оказались сирийские беженцы.

"Мы хотим помогать, это очень человечно. Но будем ли мы так же охотно помогать тому, кто ненавидит нас?" - размышляет режиссер.

Ранее сообщалось, что Тим Рот сыграет в драме, основанной на жизни авантюрного программиста Джона Макафи.

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