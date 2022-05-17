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1 час назад

Актёр Александр Фролов рассказал об интернет-феномене фильма «Решала», бурятском кинематографе и «чернухе» в кино

Моя Москва.онлайн

32-летний российский актёр Александр Фролов в рамках интервью «Центральной службе новостей» (полный его текст представлен на сайте издания) рассказал об интернет-феномене фильма «Решала», бурятском кинематографе и «чернухе» в кино.

Актёр Фролов рассказал о феномене «Решалы»
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Известно, что 19 мая на большие экраны выйдет четвёртая часть истории, получившая название «Брат». Отмечается, что первая глава кинофраншизы была снята в 2012 году компанией друзей из Улан-Удэ и обрела популярность в Сети.

Наш первый фильм назывался «Чайник». Так у нас на Родине называют автомобиль Toyota Chaser. Это самая популярная машина в Бурятии, да и вообще на Дальнем Востоке. И вот там комедия про четырёх ребят, которые решили купить машину, одну на четверых — собственно, их дружба проверяется этим автомобилем. Были актёры на три роли, не хватало Ботаника. Ребята вспомнили про меня и предложили прийти на пробы. Так я попал в кино». — Александр Фролов, российский актёр.

Мужчина отметил, что продюсером ленты «Чайник» выступил Евгений Замалиев, оператором стал Евгений Очиров. Она была показана в бурятских кинотеатрах и тепло встречена зрителями. Три фильма франшизы «Решала», которые снимались с 2012 по 2019 год, в сумме набрали около 40 миллионов просмотров на YouTube.

Четвёртая картина расскажет о Каше. Именно его роль исполнил Александр Фролов. По словам актёра, лента «Решала: Брат», вероятно, станет последней в этой серии.

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