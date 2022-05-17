Алексей Чадов снял фильм о войне в Сирии

Зрители увидят картину 2 июня этого года. Производство компании СТВ при поддержке Фонда кино, продюсер Сергей Сельянов . Алексей Чадов не только режиссер проекта, но и автор сценария. Кроме того, он сыграл главную роль.

Сюжет военной картины - это глубокая философская драма. Война не отпускает вернувшегося солдата, она видит ее отражение во всех сферах мирной жизни. Отношения с женой зашли в тупик. Война может стоить ему жизни. Под видом военного корреспондента главный герой - Иван возвращается в Сирию, для окружающих он теперь – Джон.