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18 минут назад

Алексей Чадов снял фильм о войне в Сирии

Ревизор.ru

Зрители увидят картину 2 июня этого года. Производство компании СТВ при поддержке Фонда кино, продюсер Сергей Сельянов. Алексей Чадов не только режиссер проекта, но и автор сценария. Кроме того, он сыграл главную роль.

Алексей Чадов снял фильм о войне в Сирии
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

В картине задействованы: Кристина Асмус, Никита Кологривый, Виктор Сухоруков. Фото: кинокомпания СТВ. Алексей Чадов.

Сюжет военной картины - это глубокая философская драма. Война не отпускает вернувшегося солдата, она видит ее отражение во всех сферах мирной жизни. Отношения с женой зашли в тупик. Война может стоить ему жизни. Под видом военного корреспондента главный герой - Иван возвращается в Сирию, для окружающих он теперь – Джон.

Фильмы,Алексей Чадов,Кристина Асмус,Сергей Сельянов,Виктор Сухоруков,
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