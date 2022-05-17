Фильм «Жена Чайковского» откроет программу в Каннах

В основной конкурс 75-го Каннского кинофестиваля отобрана 21 кинолента, его откроет международная премьера картины российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Киноконкурс в этом году отмечает свое 75-летие. Готовясь к фестивалю, его устроители просмотрели более двух тысяч кинолент, чтобы выбрать всего полсотни из них для всех каннских программ. В основной конкурс, программа которого пополнялась до последнего момента, в итоге отобрана 21 кинолента. Уже в среду его откроет международная премьера картины российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» (Tchaikovsky's Wife), передает ТАСС.

Работы режиссера трижды участвовали в фестивале и заслужили призы в разных номинациях. Ожидается, что Серебренников будет присутствовать на каннской премьере, а затем проведет здесь презентацию своей следующей киноленты, которая пока находится в работе. Как стало известно, это фильм «Лимонов, баллада об Эдичке» (Limonov, the Ballad of Eddie), посвященный российскому писателю Эдуарду Лимонову.

Официальные делегации из России организаторы Каннского фестиваля в этом году решили не принимать. Такой шаг они объяснили ситуацией вокруг Украины.