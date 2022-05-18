Вышел первый трейлер сериала «Женщина-Халк»

Онлайн-кинотеатр Disney+ и компания Marvel Entertainment представили первый трейлер супергеройского сериала «Женщина-Халк» (She-Hulk). Ролик был опубликован на YouTube.
Главной героиней сериала станет Дженнифер Уолтерс, кузина Брюса Баннера. В комиксах ей перелили кровь её родственника-супергероя после несчастного случая, в результате чего она сама получила сверхъестественные способности. Однако в отличие от кузена Уолтерс полностью сохраняет сознание при трансформации в Халка.
Премьера сериала «Женщина-Халк» запланирована на 17 августа. Главную героиню сыграла («Тёмное дитя», «Перри Мейсон»). Помимо этого, к ролям Халка и Мерзости вернутся Марк Руффало и Тим Рот.