Анонсирована новая экранизация «Лиги выдающихся джентльменов»

Студия Twentieth Century начала работу над новым фильмом по мотивам графического романа «Лига выдающихся джентльменов» Алана Мура. Об этом сообщил портал The Hollywood Reporter.
Сценарий для картины напишет Джастин Хэйс («Красный воробей», «Лекарство от здоровья»). Продюсерами выступят Дон Мерфи, который также занимался производством экранизации 2003 года, и Сьюзен Монтфорд («Живая сталь», «Академия вампиров»). Фильм выйдет в онлайн-кинотеатре Hulu.
Графический роман «Лига выдающихся джентльменов» рассказывал о команде, состоящей из персонажей популярных книг XIX века. Героями комикса были искатель приключений Алан Квотермейн, Человек-Невидимка, доктор Джекил, капитан Немо и Мина Харкер из «Дракулы». В 2003 году вышел одноимённый фильм, сценарий которого сильно отличался от первоисточника. Новая экранизация, согласно информации СМИ, будет точнее следовать оригиналу.