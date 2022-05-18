Анонсирована новая экранизация «Лиги выдающихся джентльменов»

Студия Twentieth Century начала работу над новым фильмом по мотивам графического романа «Лига выдающихся джентльменов» Алана Мура . Об этом сообщил портал The Hollywood Reporter.

Графический роман «Лига выдающихся джентльменов» рассказывал о команде, состоящей из персонажей популярных книг XIX века. Героями комикса были искатель приключений Алан Квотермейн, Человек-Невидимка, доктор Джекил, капитан Немо и Мина Харкер из «Дракулы». В 2003 году вышел одноимённый фильм, сценарий которого сильно отличался от первоисточника. Новая экранизация, согласно информации СМИ, будет точнее следовать оригиналу.