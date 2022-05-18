«Морбиус» с Джаредом Лето вышел в цифре

Спустя 45 суток проката «Морбиус» наконец добрался и до иностранных цифровых площадок. Ранее картину слили в сеть за несколько дней до релиза, однако только в ночь на 18 мая фильм официально появился в различных онлайн-кинотеатрах.

При этом из-за ухода Sony Pictures в России ленту нельзя посмотреть на отечественных площадках. Неизвестно, появится ли фильм у официальных дистрибьюторов в РФ.