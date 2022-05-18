Сцена из «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» вдохновлена инди-игрой

Пользователи обратили внимание, что одна из боевых сцен в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» подозрительно похожа на трейлер Sword of Symphony — ролевой игры от разработчика-одиночки. Об этом в том числе сообщил девелопер тайтла Стивен Дунгу в интервью изданию Kotaku.

По словам Дунгу, первый трейлер его тайтла стал вирусным и на него вполне могли обратить внимание создатели «Доктора Стрэнджа». В обоих случаях речь идет об использовании физического воплощения музыки в сражениях, причем визуально сцены довольно похожи. При этом известно, что в оригинальном сценарии не было этого эпизода и он был добавлен во время досъемок фильма. Дунгу подчеркивает, что он не придумал идею, поэтому не планирует предъявлять какие-либо обвинения студии Disney.