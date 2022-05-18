Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
14 минут назад

Сцена из «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» вдохновлена инди-игрой

CyberSport.ru

Пользователи обратили внимание, что одна из боевых сцен в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» подозрительно похожа на трейлер Sword of Symphony — ролевой игры от разработчика-одиночки. Об этом в том числе сообщил девелопер тайтла Стивен Дунгу в интервью изданию Kotaku.

Сцена из «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» вдохновлена инди-игрой
Фото: CyberSportCyberSport

По словам Дунгу, первый трейлер его тайтла стал вирусным и на него вполне могли обратить внимание создатели «Доктора Стрэнджа». В обоих случаях речь идет об использовании физического воплощения музыки в сражениях, причем визуально сцены довольно похожи. При этом известно, что в оригинальном сценарии не было этого эпизода и он был добавлен во время досъемок фильма. Дунгу подчеркивает, что он не придумал идею, поэтому не планирует предъявлять какие-либо обвинения студии Disney.

Режиссёром фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выступил Сэм Рэйми («Человек-паук», «Зловещие мертвецы»). В главных ролях — Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел Макадамс и Элизабет Олсен. Мировая премьера картины состоялась 6 мая, её российский прокат был отменён.

Фильмы,Зловещие мертвецы,Человек-Паук,Доктор Стрэндж,Бенедикт Камбербэтч,Элизабет Олсен,Сэм Рэйми,Рэйчел Макадамс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители