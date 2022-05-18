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1 час назад

Кино на вечер: самые яркие фильмы о путешествиях

Диана Товсепова

Вместе с приходом весны у многих из нас обостряется и жажда к путешествиям. И если пока встать с дивана нет сил, то можно хотя бы посмотреть хорошее кино, которое точно вдохновит на приключения. О том, что посмотреть сегодня вечером, в материале "Рамблера".

Кино на вечер: самые яркие фильмы о путешествиях
Фото: Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"

Ешь, молись, люби

Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"

Один из самых популярных и ярких фильмов про путешествия. Элизабет в исполнении Джулии Робертс разводится и полностью меняет свою жизнь, отправляясь в путешествие. Искать себя женщина будет в Индии, на Бали и, конечно, в Италии. Невероятно красивая картинка, очаровательная Джулия и харизматичный Хавьер Бардем уж точно не оставят вас равнодушными.

Куда ты пропала, Бернадетт?

Кадр из фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?"

Кто сказал, что путешествовать интересно только в жаркие страны? Бернадетт в исполнении Кейт Бланшетт была известным архитектором, но однажды вместо успешной карьеры у нее остался только разрушающийся особняк и роль жены-матери-домохозяйки. В какой-то момент герине надоедают соседи, муж и она сама. Бернадетт вырывается в снежную Антарктиду. Наблюдать за приключениями талантливой женщины становится невероятно интересно.

Вики Кристина Барселона

Вуди Аллен мастерски снимает кино о городах. Рим, Нью-Йорк, Барселона. В картине "Вики Кристина Барселона" две подружки-американки отправляются в теплый испанский город и находят горячие приключения. Ко всему прочему сюжет приправлен страстной парой — Пенелопа Крус и Хавьер Бардем показывают, что такое настоящая Испания.

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