Кино на вечер: самые яркие фильмы о путешествиях

Вместе с приходом весны у многих из нас обостряется и жажда к путешествиям. И если пока встать с дивана нет сил, то можно хотя бы посмотреть хорошее кино, которое точно вдохновит на приключения. О том, что посмотреть сегодня вечером, в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона" Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"

Ешь, молись, люби

Один из самых популярных и ярких фильмов про путешествия. Элизабет в исполнении Джулии Робертс разводится и полностью меняет свою жизнь, отправляясь в путешествие. Искать себя женщина будет в Индии, на Бали и, конечно, в Италии. Невероятно красивая картинка, очаровательная Джулия и харизматичный Хавьер Бардем уж точно не оставят вас равнодушными.

Куда ты пропала, Бернадетт?

Кадр из фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?"

Кто сказал, что путешествовать интересно только в жаркие страны? Бернадетт в исполнении Кейт Бланшетт была известным архитектором, но однажды вместо успешной карьеры у нее остался только разрушающийся особняк и роль жены-матери-домохозяйки. В какой-то момент герине надоедают соседи, муж и она сама. Бернадетт вырывается в снежную Антарктиду. Наблюдать за приключениями талантливой женщины становится невероятно интересно.

Вики Кристина Барселона