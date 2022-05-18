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1 час назад

В фильме «Чип и Дейл спешат на помощь» появится «уродливый» Соник

Чемпионат.com

Уже совсем скоро состоится премьера фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Многие журналисты уже посмотрели картину и пришли в замешательство: оказалось, что среди персонажей появились не только уже знакомые с детства бурундуки, но и «уродливый» Соник.

В фильме «Чип и Дейл спешат на помощь» появится Соник
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по всему, журналисты имеют ввиду первую версию Соника в одноимённой экранизации 2020 года. Дебютный трейлер поразил фанатов франшизы довольно отталкивающим лицом ёжика, которое моментально вызывало эффект «зловещей долины». В ответ на реакцию зрителей Paramount переделала модельку персонажа и сделала её более каноничной и приятной для глаз.

Неясно, что именно персонаж делает в мультфильме Disney и почему используется его изначальная версия. Вероятно, мы узнаем все детали уже 20 мая, когда «Чип и Дейл спешат на помощь» выйдут в онлайн-кинотеатре Disney+.

Фильмы,Чип и Дейл спешат на помощь,Walt Disney,
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