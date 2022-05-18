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48 минут назад

Миллиардер собирает деньги на создание российских мультфильмов

Ura.Ru

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков собирается поддержать российскую анимационную компанию Mirball Studio для создания отечественных мультфильмов вместо зарубежных. Как сообщили URA.RU в компании, Рыбаков собирается привлечь к помощи свою аудиторию и других предпринимателей.

Миллиардер собирает деньги на создание российских мультфильмов
Фото: Ura.RuUra.Ru

«В одном из выпусков на своем YouTube канале Рыбаков анонсирует старт акции по привлечению средств в мультипликационный сектор в целом и в Mirball Studio в частности. На создание одной серии мультфильма „Мой мир“ необходимо 1,5 млн рублей. Рыбаков первым из предпринимателей поддержал индустрию»,

— сообщил URA.RU генеральный продюсер компании Сергей Ворожцов.

В компании добавили, что в знак благодарности студия выпустит серию с упоминанием Рыбакова. В Mirball Studio уверены, что действия предпринимателя смогут обратить внимание на создавшийся вакуум контента для детей.

Фильмы,Игорь Рыбаков,
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