Миллиардер собирает деньги на создание российских мультфильмов

«В одном из выпусков на своем YouTube канале Рыбаков анонсирует старт акции по привлечению средств в мультипликационный сектор в целом и в Mirball Studio в частности. На создание одной серии мультфильма „Мой мир“ необходимо 1,5 млн рублей. Рыбаков первым из предпринимателей поддержал индустрию»,