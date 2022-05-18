Миллиардер собирает деньги на создание российских мультфильмов

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков собирается поддержать российскую анимационную компанию Mirball Studio для создания отечественных мультфильмов вместо зарубежных. Как сообщили URA.RU в компании, Рыбаков собирается привлечь к помощи свою аудиторию и других предпринимателей.
«В одном из выпусков на своем YouTube канале Рыбаков анонсирует старт акции по привлечению средств в мультипликационный сектор в целом и в Mirball Studio в частности. На создание одной серии мультфильма „Мой мир“ необходимо 1,5 млн рублей. Рыбаков первым из предпринимателей поддержал индустрию»,
— сообщил URA.RU генеральный продюсер компании Сергей Ворожцов.
В компании добавили, что в знак благодарности студия выпустит серию с упоминанием Рыбакова. В Mirball Studio уверены, что действия предпринимателя смогут обратить внимание на создавшийся вакуум контента для детей.