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1 час назад

Netflix хочет выпустить «Достать ножи 2» сначала только в кинотеатрах

Чемпионат.comиещё 1

Крупное издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Netflix планирует выпустить два своих фильма сначала в кинотеатрах, а потом уже на самом сервисе.

Netflix хочет выпустить «Достать ножи 2» сначала только в кинотеатрах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пока что у Netflix есть планы по такому выпуску на два фильма: продолжение ленты «Достать ножи» и картину «Бардо» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Это означает, что эти фильмы 45 дней будут показывать в кино, а уже потом выпустят на Netflix.

Сообщается, что при удачном прокате руководство Netflix планирует и дальше выпускать свои картины в кинотеатрах. Netflix и раньше выпускал картины в кинотеатрах, а некоторым даже выдавал эксклюзивное окно в несколько недель, но 45-дневный прокат станет в новинку.

Bloomberg предположило, что такое решение связано с потерей аудитории. Компания якобы тратить большие деньги на производство лент и хочет окупить их сполна с помощью проката в кинотеатрах.

Официально Netflix об этом не заявлял.

Фильмы,Netflix,
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