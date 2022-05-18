Мультфильм «Олимпионик» выходит в российский прокат

Армянский полнометражный анимационной фильм «Олимпионик» известных мультипликаторов братьев Саакянц выходит в российский прокат. Это история о правителе, который участвовал в Олимпийских играх. В кинотеатрах премьера мультфильма состоится 19 мая под названием «Приключения царя», сообщает корреспондент «МИР 24» Лиана Азоян.

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Фильм в жанре комедии, основанный на реальных исторических событиях. «Олимпионик» – в русской версии «Приключения царя» – повествует о спортивных достижениях армянского правителя Вараздата из династии Аршакидов. Владыка стал чемпионом по боксу в 394 году, завоевав почетный титул Олимпикоса.

«Существует бюст царя Вараздата в городе Олимпия. На этой аллее выставлены все победители Олимпийских игр, в том числе и царь Вараздат. Также есть таблички и упоминание факта участия и победы армянского царя»,

– говорит мультипликатор, режиссер анимационного фильма «Олимпионик» Давид Саакянц.

Дорога, полная трудностей, доставляет царя и его семью в Грецию. Но короля преследует Малатор – враг Армении. Он хочет воспользоваться ситуацией, убить армянского царя и завладеть престолом.

За приключениями царя и его семейства следит автор, комментирующий истории, в которые то и дело попадают герои. В мультфильме рассказчик «заговорил» голосом юмориста Гарика Харламова.

Творческая группа под руководством режиссера Давида Саакянца работала над анимацией шесть лет. Это первый армянский мультфильм, который выходит на широкий российский рынок.

«Технически мы взяли достаточно высокую планку, потому что мы хотели получить максимально качественный продукт, поэтому, да, сложности были именно с анимацией и со всеми другими техническими нюансами возникали, но на то они и трудности, чтобы их преодолевать»,

– говорит Давид Саакянц.