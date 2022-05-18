Легендарный фильм-катастрофа режиссера Джеймса Кэмерона вышел вышел в прокат в 1997 году. Картина имела оглушительный успех у зрителей и критиков и стала рекордсменом по числу полученных «Оскаров» — 11 наград в разных номинациях. Примечательно, что «Титаник» стал не только самым прибыльным, но и самым дорогим фильмом в истории с бюджетом в $200 млн.

Кинолента основана на реальных событиях и рассказывает о первом и последнем плавании «непотопляемого» Титаника. Трагедия случилась в 1912 году, когда корабль совершал свой рейс через Атлантический океан. Чтобы сделать фильм максимально приближенным к правде, Кэмерон обращался за помощью к историкам и ученым.

Даже актеры, сыгравшие членов экипажа и пассажиров в «Титанике», были очень похожи на настоящих людей, ставших жертвами катастрофы. В TikTok-аккаунте канала @ship_20vek_21_vek опубликовано видео, на котором представлены снимки артистов, снявшихся в драме, и их прототипов.