Евгений Кулик выступит шоураннером девятых "Елок"

Шоураннером новой части франшизы "Елки" станет актер и сценарист Евгений Кулик. Картину, по традиции, планируют выпустить под Новый год. Об этом сообщает пресс-служба компании "Базелевс".
"Женя — мастер остроумного и непошлого юмора. И именно такими, мы надеемся, станут новые — девятые — "Елки". Наша цель — сделать кино, которое можно смотреть не только на Новый год, а круглый год", — говорится в сообщении.
Евгений Кулик известен по ролям в картинах "Я худею" (2018), "2050" (2019), сериале "Толя-Робот" (2019). Он также выступил сценаристом фильма "Пара из будущего" (2021) и одной из новелл комедии "Елки 8" (2021).
"Я делаю все для того, чтобы этот фильм был совершенно новым, непохожим на предыдущие. <…> В Новый год будет очень хорошее кино", — сказал Кулик в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.
Первая часть франшизы "Елки" вышла на экраны в 2010 году. Традиционно фильмы состоят из нескольких новелл, действие которых разворачивается 31 декабря.