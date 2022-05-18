Названа дата выхода сиквела фильма "Фокус-покус"

Премьера фильма "Фокус-покус 2" состоится на Disney+ 30 сентября 2022 года. Об этом сообщает ScreenRant.
К своим ролям сестер Сандерсон вернутся Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими. Режиссером выступит Энн Флетчер. По сюжету второго фильма три молодые женщины случайно возвращают сестер Сандерсон в современный Салем, а затем им придется выяснить, как помешать колдуньям сеять хаос в мире.
Оригинальный "Фокус-покус" рассказывает о сестрах-ведьмах, которые в ночь Хэллоуина встанут из своих могил и съедят всех детей в городе, чтобы сохранить свою молодость. "Воскреснуть" они смогут при условии, если невинная душа войдет в их дом и зажжет свечу.