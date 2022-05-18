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21 минуту назад

Названа дата выхода сиквела фильма "Фокус-покус"

Газета.Ru

Премьера фильма "Фокус-покус 2" состоится на Disney+ 30 сентября 2022 года. Об этом сообщает ScreenRant.

Названа дата выхода сиквела фильма "Фокус-покус"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

К своим ролям сестер Сандерсон вернутся Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими. Режиссером выступит Энн Флетчер. По сюжету второго фильма три молодые женщины случайно возвращают сестер Сандерсон в современный Салем, а затем им придется выяснить, как помешать колдуньям сеять хаос в мире.

Оригинальный "Фокус-покус" рассказывает о сестрах-ведьмах, которые в ночь Хэллоуина встанут из своих могил и съедят всех детей в городе, чтобы сохранить свою молодость. "Воскреснуть" они смогут при условии, если невинная душа войдет в их дом и зажжет свечу.

Фильмы,Фокус-покус,Энн Флетчер,Бетт Мидлер,Сара Паркер,
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