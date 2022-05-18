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17 минут назад

Евгений Кулик станет шоураннером новой части фильма "Елки"

Газета.Ru

Актер и сценарист Евгений Кулик станет шоураннером девятой части фильма "Елки". Картину традиционно планируют выпустить в канун Нового года, пишет ТАСС.

Евгений Кулик станет шоураннером новой части фильма "Елки"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Женя - мастер остроумного и непошлого юмора. И именно такими, мы надеемся, станут новые - девятые - "Елки". Наша цель - сделать кино, которое можно смотреть не только на Новый год, а круглый год",

- говорится в сообщении.

Кулик отметил, что делает все возможное, чтобы новая часть франшизы не стала похожей на предыдущие. Он пообещал "очень хорошее кино" в Новый год. Евгений Кулик известен россиянам по ролям в фильмах "Я худею", "2050", а также по сериалу "Толя-робот". Помимо этого, он выступил сценаристом комедии "Пара из будущего" и одной из новелл в "Елках 8".

Фильмы,Ёлки,Я худею,Евгений Кулик,
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