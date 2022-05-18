У "Рика и Морти" появится спин-офф в виде аниме

Спин-офф будет состоять из 10 серий. Ранее режиссер уже снял несколько короткометражных аниме по мультфильму. Проекты собрали более 10 миллионов просмотров на цифровых платформах Adult Swim. Дата релиза пока не называется. Новое аниме описывается как самостоятельная оригинальная работа.

"Приключения Рика и Морти, охватывающие несколько вселенных, бросают вызов семейным узам. Для меня большая честь получить возможность рассказать новую историю об этой удивительной семье",

Около года назад стало известно, что по "Рику и Морти" может появиться полнометражный фильм. Пока создатели анимации не раскрывают сведений о том, находится ли картина в производстве. Еще в 2019 году соавтор мультсериала Джастин Ройленд говорил, что хотел бы снять полнометражную ленту.