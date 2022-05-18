Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
49 минут назад

У "Рика и Морти" появится спин-офф в виде аниме

Газета.Ru

Студия Adult Swim заказала аниме-сериал у режиссера Такаси Сано ("Башня Бога"), основанный на сериале "Рик и Морти". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

У "Рика и Морти" появится спин-офф в виде аниме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Спин-офф будет состоять из 10 серий. Ранее режиссер уже снял несколько короткометражных аниме по мультфильму. Проекты собрали более 10 миллионов просмотров на цифровых платформах Adult Swim. Дата релиза пока не называется. Новое аниме описывается как самостоятельная оригинальная работа.

"Приключения Рика и Морти, охватывающие несколько вселенных, бросают вызов семейным узам. Для меня большая честь получить возможность рассказать новую историю об этой удивительной семье",

- поделился режиссер.

Около года назад стало известно, что по "Рику и Морти" может появиться полнометражный фильм. Пока создатели анимации не раскрывают сведений о том, находится ли картина в производстве. Еще в 2019 году соавтор мультсериала Джастин Ройленд говорил, что хотел бы снять полнометражную ленту.

Фильмы,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители