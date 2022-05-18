Почему в «Алых парусах» паруса были коричневыми

Картина «Алые паруса» 1961 года не снискала успеха у критиков, но полюбилась советским зрителям. Интересный факт, который многие не знают о съемках, — паруса после съемок пришлось перекрашивать. Почему? «Рамблер» расскажет.

Фото: «Алые паруса» «Алые паруса»

Режиссер картины Александр Птушко заработал репутацию «советского Уолта Диснея». Его картины, основанные на русских и славянских народных сказках, отличались проработанными декорациями, запоминающимися персонажами и яркими красками.

Птушко любил работать с размахом. Для съемок «Алых парусов» режиссер потребовал изготовить настоящий корабль с настоящими алыми парусами. Собрать судно в натуральную величину — половина беды; вторая половина — найти подходящую ткань.

Специально для съемок реквизиторы купили 2000 метров алого шелка. Из такого же материала шили пионерские галстуки — настолько он был мягким и нежным.

Ткань невероятно красиво развевалась на ветру. Реквизиторам пришлось повозиться: морская вода, попавшая на нежную ткань, оставляла темные пятна.

«Алые паруса»

Когда съемки окончились и художественная команда принялась за монтаж, все от вздохнули от страха. Прекрасная ткань в кадре выглядела кирпично-коричневой, а не алой.

Операторы и монтажеры повозились с фильтрами, яркостью и контрастностью, и все равно не добились желаемого эффекта. Чтобы паруса стали действительно алыми, их дополнительно окрашивали поверх пленки.