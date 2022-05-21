Превосходные иранские фильмы, которые нужно знать

Очень скоро российские зрители смогут ознакомиться с иранскими фильмами и сериалами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Масуда Ахмадванда, главу культурного представительства при посольстве Ирана.

Фото: Кадр из фильма «Развод Надера и Симин» Кадр из фильма «Развод Надера и Симин»

«Это простые, но интересные и жизненные темы. Великолепная игра актеров, богатые костюмы, хорошие режиссерские работы, интересные сюжеты – все это обязательно понравится российскому зрителю», — уточнил Ахмадванд.

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«Вкус вишни»

Главный герой, господин Бадии, отправляется в свое после путешествие по окраинам Тегерана. Он твердо намерен покончить с собой и уже подготовил себе могилу. Но ему нужен человек, который похоронит его тело. Он встречает разных людей и каждому предлагает крупную сумму за одну-единственную услугу. Однако найти желающего непросто, так как есть один нюанс: господин Бадии ищет человека, который избавит его от греха самоубийства и возьмет его на себя. Действие в основном разворачивается в автомобиле, а собеседниками главного героя оказываются самые разные люди — солдат, студент, изучающий богословие, пожилой таксидермист.

«Коммивояжер»

Супруги Эмад и Рана репетируют пьесу Артура Миллера «Смерть коммивояжера». Муж и жена — настоящие городские интеллигенты, по сути наследники светской культуры Ирана. Но жуткое испытание пробуждает в них качества, о которых они прежде не подозревали. Из-за строительных работ семья вынуждена переехать в другую квартиру. Ее бывшая хозяйка имела дурную репутацию. В результате Рана становится жертвой насилия. Она боится огласки и отказывается обращаться в полицию — ее страшит осуждение соседей. Эмад решает самостоятельно отомстить преступнику. Все это навсегда изменит отношения мужа и жены.

«Дети небес»

Школьник Али случайно потерял единственные туфли младшей сестры Захры, которые забрал после починки. У семьи нет средств, чтобы купить новую обувь девочке, ведь они живут на скудный заработок отца, а мать серьезно больна. И теперь Захре не в чем ходить в школу. Тогда дети решают скрыть потерю обуви и носить кеды Али по очереди. Безобидная хитрость обернется непредвиденными результатами.

«Цвет рая»

Отец забирает сына из интерната в Тегеране для незрячих детей на летние каникулы. Впрочем, мужчина не в восторге от этой перспективы и даже пытается уговорить директора оставить Мохаммеда на лето в школе, но безуспешно. Наконец отец и сын приезжают в родную деревню. Бабушка и сестры ему рады, а отец пытается скрыть болезнь сына. Ведь он вдовец и намерен жениться на местной девушке, но опасается, что семья избранницы негативно отнесется к наличию у него сына-инвалида.

«Песня соловьев»

Главный герой Карим работает на страусиной ферме в окрестностях Тегерана. Но его увольняют после того, как одна птица сбегает. В столице он становится таксистом и каждый день общается с самыми разными людьми. Новая работа меняет честного и щедрого Карима, а отношения с семьей постепенно разрушаются. Но именно родные напомнят ему о настоящих ценностях.

Кадр из фильма «Песня соловьев»

«Дождь»

Молодой Латиф работает разносчиком еды на стройке и невольно наблюдает за жизнью рабочих — нелегальных мигрантов из Афганистана. Один из них ломает ногу во время работы. Чтобы не терять заработок, вместо себя он ставит своего сына Рахмата. Однако тот не справляется с тяжелой работой, и тогда начальник стройки отдает ему работу Латифа. Последний сначала пытается отомстить конкуренту, но потом узнает, что Рахмат на самом деле девушка. Она выдает себя за парня, чтобы хоть так помочь семье.

«Развод Надера и Симин»

Драматическая история двух семей. Супруги прожили вместе 14 лет и решили уехать из страны за лучшей жизнью. Но Надер передумал, потому что его пожилому отцу, страдающему болезнью Альцгеймера, нужен постоянный уход. Тогда Симин подает на развод, но суд оставляет единственную дочь Терме отцу. Тем временем, Надер нанимает сиделку отцу, беременную Разие, жену безработного Ходжата. Небрежность Разие выводит Надера из себя, так что он выталкивает женщину на улицу. В результате Разие теряет ребенка, и Надера вызывают в суд.

«Дочь»

Господин Азизи придерживается традиционных патриархальных ценностей и неожиданно сталкивается с бунтом своей дочери. Сетарех решает пропустить помолвку своей младшей сестры ради поездки в Тегеран. Она хочет проводить свою лучшую подругу, которая навсегда уезжает из страны. Мужчина возмущен желанием дочери и не понимает ее решения.

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