Вся правда в последнем тизере «Обитель зла» от Netflix

Netflix представил второй тизер к новому сериалу в жанре ужасов со знакомым многим названием «Обитель зла». О проекте стало известно лишь на прошлой неделе благодаря вступительному трейлеру, но теперь стриминговый сервис дает больше подсказок о том, чего поклонники могут ожидать от этой сюжетной линии. Первое видео было немного туманным в отношении того, как Лондон становится зомби-апокалипсисом в 2036 году. Но последний ролик добавил предысторию того, как таблетка антидепрессантов под названием «Джой», содержащая печально известный Т-вирус, может быть причиной всех бедствий и хаоса в мире.