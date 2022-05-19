Вся правда в последнем тизере «Обитель зла» от Netflix

Netflix представил второй тизер к новому сериалу в жанре ужасов со знакомым многим названием «Обитель зла». О проекте стало известно лишь на прошлой неделе благодаря вступительному трейлеру, но теперь стриминговый сервис дает больше подсказок о том, чего поклонники могут ожидать от этой сюжетной линии. Первое видео было немного туманным в отношении того, как Лондон становится зомби-апокалипсисом в 2036 году. Но последний ролик добавил предысторию того, как таблетка антидепрессантов под названием «Джой», содержащая печально известный Т-вирус, может быть причиной всех бедствий и хаоса в мире.
Персонаж Альберт Вескер, которого играет актер Лэнс Реддик, известный по сериалам «Прослушка» и «Джон Уик», говорит, что препарат может создавать настоящих монстров. В следующем кадре появляются зомби, гигантские существа, люди, спасающиеся бегством, и главная героиня Джейд Вескер, которую играет актриса Элла Балинска.
Сложно не согласиться, что второе представление гораздо более насыщено действием по сравнению с первым, поскольку в нём мы видим больше стрельбы и мощнейших взрывов. Официальный синопсис гласит:
«Год 2036 — 14 лет спустя после того, как Джой причинила столько боли, а Джейд Вескер борется за выживание в мире, захваченном кровожадными и зараженными существами, разрушающими разум. В этой абсолютной бойне Джейд преследует ее прошлое в Нью-Ракун-Сити — леденящая душу связь отца со зловещей корпорацией "Амбрелла", но в особенности тяжелые воспоминания о том, что случилось с ее сестрой Билли».
Франшиза видеоигры уже видела множество экранизаций, включая недавнюю аниме-адаптацию от Netflix. Первый сезон нового сериала будет состоять из восьми часовых эпизодов, а премьера ужасающих приключений состоится 14 июля.