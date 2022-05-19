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51 минуту назад

В Астрахани начал работу международный литературный фестиваль для детей и молодежи

ТАСС

Второй Международный литературный фестиваль для детей и молодежи, который проводится в рамках национального проекта "Культура", стартовал в Театральном парке Астраханского Театра оперы и балета. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

В Астрахани начался международный литературный фестиваль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Гостями фестиваля стали детские писатели и поэты, журналисты, редакторы, сценаристы, иллюстраторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, республик Дагестан и Калмыкия, а также делегат из Республики Азербайджан. В течение четырех фестивальных дней посетителей парка на почти 20 площадках ожидают встречи с любимыми авторами и книжными новинками, также им предоставляется возможность поучаствовать в литературных конкурсах, мастер-классах, викторинах, флешмобах, интеллектуальных играх, сфотографироваться в оборудованных фотозонах. Вход на фестиваль, который завершится 22 мая, свободный, все мероприятия бесплатные, приглашаем желающих всех возрастов - и детей, и взрослых", - сообщили в пресс-службе.

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Уточняется, что в Театральном парке также работает шатер "Кинолекторий" от "Астракино", где пройдут кинопоказы фильмов и мультфильмов для всей семьи. Для любителей активного отдыха подготовлена площадка "Некнижная полка", где можно поиграть в настольные игры в антикафе "Читать не вредно", пройти квест, принять участие в турнире по напольным шашкам и попытаться угадать свою судьбу. Одной из площадок фестиваля станет "Аллея художников" на которой будет организовано арт-пространство с выставкой студенческих работ участников всероссийского конкурса "Экслибрис - 2022".

По данным пресс-службы, на площадке фестиваля ежедневно будут работать косплееры в ярких образах, с которыми можно сфотографироваться; проводиться мастер-классы по изготовлению ярких сувениров. Также в программе запланирован "квартирник", где выступят молодые астраханские музыканты, вокалисты и чтецы.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.

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