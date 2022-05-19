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1 час назад

Франсуа Озон снимет Изабель Юппер в новом фильме

Газета.Ru

Актриса Изабель Юппер ("Она", "Пианистка") снимется в новом фильме режиссера Франсуа Озона "Мадлен", сообщает The Hollywood Reporter.

Франсуа Озон снимет Изабель Юппер в новом фильме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Проект студии Playtime называет самым амбициозным проектом режиссера со времен его картины "8 женщин" (2002). Сценарий пока держат в секрете, его показывают только заинтересованным в спонсировании фильма продюсерам.

Юппер впервые после "8 женщин" сыграет у Озона.

Свой последний фильм, "Петер фон Кант", Франсуа Озон представил на минувшем Берлинале.

Ранее сообщалось, что Майя Хоук впервые появится на экране вместе со своей матерью Умой Турман. Актриса снялась в мрачном комедийном триллере "Комната убийств". Звезда "Очень странных дел" присоединилась к актерскому составу вместе с Деби Мейзар ("Славные парни") и Ларри Пайном ("Отель "Гранд Будапешт"). Также в фильме одного из ключевых персонажей исполнит Сэмюэл Л. Джексон.

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