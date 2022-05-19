Франсуа Озон снимет Изабель Юппер в новом фильме

Проект студии Playtime называет самым амбициозным проектом режиссера со времен его картины "8 женщин" (2002). Сценарий пока держат в секрете, его показывают только заинтересованным в спонсировании фильма продюсерам.

Ранее сообщалось, что Майя Хоук впервые появится на экране вместе со своей матерью Умой Турман. Актриса снялась в мрачном комедийном триллере "Комната убийств". Звезда "Очень странных дел" присоединилась к актерскому составу вместе с Деби Мейзар ("Славные парни") и Ларри Пайном ("Отель "Гранд Будапешт"). Также в фильме одного из ключевых персонажей исполнит Сэмюэл Л. Джексон.