Кто заменит Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»

Судебные разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд находятся в самом разгаре: на каждом слушании всплывают новые и порой ужасающие подробности их брака, что не может не сказываться на карьере актеров. Кто может заменить экранного Джека Воробья в новых «Пиратах Карибского моря», читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря" Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

В интервью The Sunday Times продюсер пиратской саги Джерри Брукхаймер рассказал, что на данный момент готовы целых два сценария сиквела «Пиратов». И в одном из вариантов главным героем является актриса Марго Робби. Однако продюсер еще не решил, какой сценарий выберет для фильма.

При этом создатель не исключает возможности, что в фильм компании Disney вернется и сам Джонни Депп. «Будущее еще не решено», — признался он.

По словам продюсера, новая часть фильма не станет спин-оффом, она будет отличаться от своих приквелов и расскажет уже свежую историю о пиратах.

Отметим, что во время одного из недавних судебных заседаний Депп признался, что сам не хочет принимать участие в съемках следующей части франшизы. Он сказал, что не заинтересован в «Пиратах Карибского моря», даже если ему заплатят «300 млн долларов и миллион альпак». Также Джонни заявил, что скорее всего продюсеры не придут к нему с таким предложением.

«Прошло несколько лет с выхода последней части. Все это время в прессе говорили, как я жестоко избиваю свою жену. Я уверен, что у Disney были попытки разорвать со мной отношения, чтобы обезопасить себя»,