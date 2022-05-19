Сергей Безруков рассказал, что спасет российский кинематограф

В своем Telegram-канале популярный российский актер высказал свою точку зрения, касающуюся отечественного кино.
Актер прокомментировал новость о том, что сборы и посещаемость кинотеатров в России сократились в два раза. Он убежден, что тут дело не только в том, что зарубежная киноиндустрия ограничила прокат в России, но и в качестве и финансировании отечественного кинопроизводства. Безруков считает, что сейчас наш кинематограф находится в кризисе, но из этого, по его словам, можно извлечь пользу.
Актер объяснил, что один из важных факторов развития кино - образование.
"Кинопроизводство, как и кинопотребление молодеет. И в этой связи я бы воспринимал студентов творческих вузов уже как потенциальных производителей, ведь именно их идеи будут чаще понятны зрителю" - отметил Безруков.
Помимо этого он подчеркнул, что считает важным подключать к кинопроизводству частное финансирование, а, занимаясь маркетингом, думать не только о рекламе, но и вкладываться в формирование вкусов аудитории.
"В 90-е годы людей отучили смотреть российские фильмы, заменив их голливудской жвачкой. Сейчас у нас есть возможность это изменить и вернуть зрителям интерес к хорошему и серьезному кино".
Ранее мы писали о том, что Сергей Безруков показал, какую вещь из "Бригады" хранит до сих пор.