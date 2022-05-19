Сергей Безруков рассказал, что спасет российский кинематограф

Актер прокомментировал новость о том, что сборы и посещаемость кинотеатров в России сократились в два раза. Он убежден, что тут дело не только в том, что зарубежная киноиндустрия ограничила прокат в России, но и в качестве и финансировании отечественного кинопроизводства. Безруков считает, что сейчас наш кинематограф находится в кризисе, но из этого, по его словам, можно извлечь пользу.