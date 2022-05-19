Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
2 часа назад

Сергей Безруков рассказал, что спасет российский кинематограф

Мира Маркина

В своем Telegram-канале популярный российский актер высказал свою точку зрения, касающуюся отечественного кино.

Сергей Безруков рассказал, что спасет российский кинематограф
Фото: риа новостириа новости

Актер прокомментировал новость о том, что сборы и посещаемость кинотеатров в России сократились в два раза. Он убежден, что тут дело не только в том, что зарубежная киноиндустрия ограничила прокат в России, но и в качестве и финансировании отечественного кинопроизводства. Безруков считает, что сейчас наш кинематограф находится в кризисе, но из этого, по его словам, можно извлечь пользу.

Актер объяснил, что один из важных факторов развития кино - образование.

"Кинопроизводство, как и кинопотребление молодеет. И в этой связи я бы воспринимал студентов творческих вузов уже как потенциальных производителей, ведь именно их идеи будут чаще понятны зрителю" - отметил Безруков.

Помимо этого он подчеркнул, что считает важным подключать к кинопроизводству частное финансирование, а, занимаясь маркетингом, думать не только о рекламе, но и вкладываться в формирование вкусов аудитории.

"В 90-е годы людей отучили смотреть российские фильмы, заменив их голливудской жвачкой. Сейчас у нас есть возможность это изменить и вернуть зрителям интерес к хорошему и серьезному кино".

Ранее мы писали о том, что Сергей Безруков показал, какую вещь из "Бригады" хранит до сих пор.

Фильмы,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители