Продюсер Кроненберга снимет фильм о классовой борьбе

Продюсер Роберт Лантос, работавший над недавним фильмом Дэвида Кроненберга "Преступления будущего", займется экранизацией книги Майкла Ондатже "В шкуре льва". Об этом сообщает Variety.
Режиссерское кресло займет Том Хупер ("Король говорит"), адаптацией сценария займется получивший "Оскар" за сценарий к "Миллионеру из трущоб" Симон Бофой. Сюжет повести лауреата Букеровской премии разворачивается в Торонто 1920-1930-х. Главные герои книги — миллионер, пожелавший бесследно исчезнуть, его возлюбленная-актриса, анархисты, воры, диверсанты и мечтатели. По словам Лантоса, он хотел экранизировать книгу в течение 20 лет — с тех пор, как впервые ее прочел.
"Это большая история классовой борьбы, неравенства, любви вековой давности. Эту книгу трудно адаптировать для экрана, и Майкл Ондатже выбрал Симона Бофоя, чтобы пересказать ее языком кино",
— сказал продюсер.
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