Продюсер Кроненберга снимет фильм о классовой борьбе

Режиссерское кресло займет Том Хупер ("Король говорит"), адаптацией сценария займется получивший "Оскар" за сценарий к "Миллионеру из трущоб" Симон Бофой. Сюжет повести лауреата Букеровской премии разворачивается в Торонто 1920-1930-х. Главные герои книги — миллионер, пожелавший бесследно исчезнуть, его возлюбленная-актриса, анархисты, воры, диверсанты и мечтатели. По словам Лантоса, он хотел экранизировать книгу в течение 20 лет — с тех пор, как впервые ее прочел.