Названа дата премьеры фильма о Басте

"Я всегда с удовольствием смотрел фильмы и читал биографии интересных мне людей. Хотя самому никогда не хотелось фиксировать собственную жизнь. Фильм вызывает у меня разные эмоции – где-то очень тяжелые, потому что там много воспоминаний и архивных кадров, которые не видел никто. Но есть и много смешного",