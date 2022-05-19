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22 минуты назад

Названа дата премьеры фильма о Басте с участием Урганта и Хабенского

Газета.Ru

24 мая состоится премьера документального фильма "БАСТА.СУПЕРИГРА" о рэпере Василии Вакуленко. Зрители смогут увидеть на экране не только близких людей музыканта, но и многих других публичных личностей: например, Константина Хабенского, Ивана Урганта, рэпера Скриптонита и других знакомых Басты, сообщает пресс-служба кинотеатра KION.

Названа дата премьеры фильма о Басте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я всегда с удовольствием смотрел фильмы и читал биографии интересных мне людей. Хотя самому никогда не хотелось фиксировать собственную жизнь. Фильм вызывает у меня разные эмоции – где-то очень тяжелые, потому что там много воспоминаний и архивных кадров, которые не видел никто. Но есть и много смешного",

– признался Баста.

Рэпер подчеркнул, что жизнь научила его относится с иронией к самому себе, а к другим людям проявлять повышенное внимание. По словам Басты, документальный фильм рассказывает скорее об окружающем его мире, о быте и людях. Фильм проходит по каждой стадии развития карьеры Басты: от первых выступлений в Ростове-на-Дону и знакомства с группой "Каста" до отношений с родителями, наркотиками, "звездной болезни" и семейной жизни.

Фильмы,Баста,Иван Ургант,Константин Хабенский,
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