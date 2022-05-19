В фильме про Барби может сыграть трансгендерная актриса

В предстоящем фильме "Барби" может появиться трансгендерная актриса Хари Неф ("Ты"). Об этом сообщает журналист New York Times в своем Twitter.

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Как утверждается в сообщении, в фильме будет несколько Барби и Кенов разных типажей. Также каст может пополниться такими актерами, как Исса Рэй ("Мелкая"), Симу Лю ("Шан-Чи и легенда десяти колец") и Шути Гатва ("Половое воспитание").

Премьера фильма "Барби" с Марго Робби в главной роли состоится 21 июля 2023 года. Сообщается, что картина уже находится в производстве. Также одного из ключевых персонажей сыграет Райан Гослинг. В центре сюжета — история о модной кукле.