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1 час назад

В фильме про Барби может сыграть трансгендерная актриса

Газета.Ru

В предстоящем фильме "Барби" может появиться трансгендерная актриса Хари Неф ("Ты"). Об этом сообщает журналист New York Times в своем Twitter.

В фильме про Барби может сыграть трансгендерная актриса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как утверждается в сообщении, в фильме будет несколько Барби и Кенов разных типажей. Также каст может пополниться такими актерами, как Исса Рэй ("Мелкая"), Симу Лю ("Шан-Чи и легенда десяти колец") и Шути Гатва ("Половое воспитание").

Премьера фильма "Барби" с Марго Робби в главной роли состоится 21 июля 2023 года. Сообщается, что картина уже находится в производстве. Также одного из ключевых персонажей сыграет Райан Гослинг. В центре сюжета — история о модной кукле.

Ранее студия Warner Bros. показала первое фото Марго Робби в образе куклы Барби. На снимке 31-летняя актриса позирует в розовом спорткаре Chevrolet Corvette.

Фильмы,Половое воспитание,Марго Робби,Райан Гослинг,
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