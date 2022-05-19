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1 час назад

В России в повторный прокат выходит "Таксист" Скорсезе

Газета.Ru

В кинотеатрах России с 19 мая повторно покажут драму Мартина Скорсезе "Таксист" с Робертом Де Ниро. Об этом сообщила кинокомпания "Иноекино" в соцсетях.

В России в повторный прокат выходит "Таксист" Скорсезе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что зрители увидят отреставрированную 4K-версию фильма. Работой над ней в 2011 году руководил сам Скорсезе и оператор Майкл Чапман.

«"Таксист" — один из ключевых фильмов Нового Голливуда и этапный для Скорсезе и Де Ниро проект. В 1976 году "Таксист" был удостоен Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и с тех пор прочно вошел в канон мирового кино, поражая своей глубиной, амбивалентностью и актуальностью»,

— пишут прокатчики.

"Иноекино" предупреждает, что лента будет идти на английском языке с русскими субтитрами. Прокат продлится всего неделю.

Фильмы,Таксист,Майкл Чапман,Роберт де Ниро,Мартин Скорсезе,
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