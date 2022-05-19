В России в повторный прокат выходит "Таксист" Скорсезе

«"Таксист" — один из ключевых фильмов Нового Голливуда и этапный для Скорсезе и Де Ниро проект. В 1976 году "Таксист" был удостоен Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и с тех пор прочно вошел в канон мирового кино, поражая своей глубиной, амбивалентностью и актуальностью»,