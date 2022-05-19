Вышел первый тизер фильма "Три тысячи лет желаний"

Студия MGM выпустила первый тизер фэнтези-мелодрамы "Три тысячи лет ожидания" ("Three Thousand Years Of Longing"). Главные роли в фильме исполнили Тильда Суинтон и Идрис Эльба.
По сюжету британская исследовательница отправляется в Стамбул, где находит старинную бутылку с джинном внутри. Женщина освобождает его, и взамен древний дух предлагает исполнить три ее желания. Проект основан на рассказе писательницы Антонии Байетт.
В актерском составе ленты также задействованы Дэвид Коллинз, Энджи Трикер, Каан Гулдур, Анна Адамс и другие. Режиссером драмы выступил Джордж Миллер ("Иствикские ведьмы"). Мировая премьера картины пройдет на 75-м Каннском кинофестивале. Дата российского релиза не сообщается.