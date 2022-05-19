Появился трейлер документального фильма о Дженнифер Лопес

Постановщиком проекта выступит Аманда Мичели . Релиз картины состоится на стриминговом сервисе Netflix 14 июня 2022 года.

Потоковый сервис Netflix выпустил первый трейлер фильма "Перерыв" "Halftime", посвященной певице и актрисе Дженнифер Лопес .

Документальный проект покажет закулисную жизнь знаменитой латиноамериканской артистки и расскажет ее историю восхождения к американскому Олимпу шоу-бизнеса.