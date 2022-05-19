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1 час назад

Опубликован трейлер документального фильма "Перерыв" о жизни Дженнифер Лопес

Inc-News

Постановщиком проекта выступит Аманда Мичели. Релиз картины состоится на стриминговом сервисе Netflix 14 июня 2022 года.

Появился трейлер документального фильма о Дженнифер Лопес
Фото: Inc-NewsInc-News

Потоковый сервис Netflix выпустил первый трейлер фильма "Перерыв" "Halftime", посвященной певице и актрисе Дженнифер Лопес.

Документальный проект покажет закулисную жизнь знаменитой латиноамериканской артистки и расскажет ее историю восхождения к американскому Олимпу шоу-бизнеса.

Режиссером ленты выступит Аманда Мичели. Премьера состоится 8 июня на кинофестивале Tribeca. На стриминговом сервисе картина появится 14 июня.

Фильмы,Аманда Мичели,Дженнифер Лопес,Netflix,
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