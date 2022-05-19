В фильме «Барби» может появиться несколько Кенов и Барби

19 мая в социальных сетях репортер The New York Times Кайл Бьюкенен сообщил занимательные детали грядущего фильма «Барби». По его словам, в ленте нас ждет несколько версий Кена и Барби.

Основные роли закреплены за Марго Робби и Райаном Гослингом — они сыграют Барби и Кена, однако, похоже, они не будут единственными, кто воплотит образ знаменитых кукол. По словам Бьюкенена, роли Кенов также исполнят Симу Лю и Шути Гатва, а Барби сыграют Исса Рэй и Хари Неф. Официальной информации об этом не было, однако таким образом создатели ленты могут придать ей интерес.