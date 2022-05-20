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1 час назад

Студия Disney приступила к работе над новым сериалом «Сорвиголова»

FBM.ru

Кинокомпания Disney приступила к работе над новым сериалом «Сорвиголова», передает издание Variety. Было отмечено, что сценаристами будущей картины выступят Мэтт Корман и Крис Орд, которые ранее вели совместную работу над проектом «Темные связи».

Disney приступила к работе над новым сериалом «Сорвиголова»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Как рассказал собеседник издания, в сериале примет участие британский актер Чарли Кокс. Киностудия Disney на данный момент никак официально не подтвердила информацию о разработке новой картины.

Напомним, что первые слухи о возвращении Сорвиголовы появились после того, как в декабре прошлого года герой Кокса в эпизодах появился в кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой». А еще спустя несколько месяцев, в апреле нынешнего года, актер официально стал частью киновселенной Marvel.

К слову, до этого Чарли Кокс положительно прокомментировал свое возвращение к роли. Актер отметил, что он снова хочет исполнить роль Мэтта Мердока. Но есть опасения, что более «мягкая» версия сериала в сравнении с сезонами, которые вышли на стримнговом сервисе Netflix, может оказаться менее успешной.

Сорвиголова,Чарли Кокс,Netflix,
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