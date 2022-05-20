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1 час назад

Марго Робби сыграет в ремейке "Одиннадцати друзей Оушена"

Даша Краснова

Warner Bros. готовит ремейк «Одиннадцати друзей Оушена» с Марго Робби. Фильм находится в активной разработке, режиссером новой картины может выступить Джей Роуч («Знакомство с родителями»).

Марго Робби сыграет в ремейке "Одиннадцати друзей Оушена"
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Известно, что действие развернется в Европе 1960-х. За сценарий отвечает Кэрри Соломон. Робби также продюсирует проект, производство должно стартовать в 2023 году.

Создатели планируют начать съемки картины весной 2023 года. Проект пока не утвердили финально, но производство находится на стадии активной подготовки.

Франшиза «Оушена» стартовала в 2001 году фильмом Стивена Содерберга с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом. Сама лента была ремейком «Друзей Оушена» 1960 года с Фрэнком Синатрой.

До этого мы рассказывали о том, как снимали постельные сцены в фильме "365 дней".

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