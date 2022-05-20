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1 час назад

5 лучших фильмов с Гошей Куценко

Мира Маркина

Один из самых брутальных российских артистов Гоша Куценко отмечает день рождения — 20 мая ему исполняется 55 лет. В честь юбилея «Рамблер» собрал лучшие проекты с участием актера, которые точно стоят потраченного на них времени.

5 лучших фильмов с Гошей Куценко
Фото: Кадр из фильма "Турецкий гамбит"Кадр из фильма "Турецкий гамбит"

«Турецкий гамбит» (2005)

Видео дня

Титулярный советник Эраст Фандорин участвует в русско-турецкой войне. Он знакомится с девушкой Варварой Суворовой. Она направляется в расположение русских войск, чтобы повидаться со своим женихом. Именно с ее помощью Фандорину удастся распутать сложное дело о шпионаже… В главных ролях: Егор Бероев, Ольга Красько и Гоша Куценко.

Кадр из фильма "Турецкий гамбит"

«Упражнения в прекрасном» (2011)

Столичный, некогда популярный и востребованный актер Евгений Калинин готов согласиться даже на участие в массовке. Пережив пик своей карьеры, теперь он колесит вместе с театром по российской глубинке… В главных ролях: Виктор Шамиров, Гоша Куценко, Константин Юшкевич.

«Мамы» (2012)

Восемь кино-новелл об отношениях, о материнской безмерной любви и о любящих детях, которые в любом возрасте остаются детьми для своих родителей. Восемь историй из жизни восьми женщин и их детей в день Восьмого марта. В главных ролях звездный актерский состав: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков, Егор Бероев, Гоша Куценко и другие.

Кадр из фильма "Мамы"

«Со мной вот что происходит» (2012)

Трагикомедия Виктора Шамирова с музыкой Микаэла Таривердиева о братьях Артеме и Валентине, которые не успевают сделать запланированные дела и встречи из-за предновогодней суетливости мегаполиса. Параллельно они ищут смысл жизни в заснеженной Москве.

Кадр из фильма "Со мной вот что происходит"

«Балканский рубеж» (2019)

Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. Мир вновь близок к большой войне… В главных ролях: Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Милена Радулович и другие.

Кадр из фильма "Балканский рубеж"

Бонус:

«Инсомния» (2021) — сериал

Юрий Шталь — успешный психотерапевт-гипнолог. Он способен рационально объяснить все — кроме своей бессонницы. Его мучают кошмары, в которых он видит бывшую жену, погибшую много лет назад, и странные символы, значения которых не может разгадать. Бессонные ночи Юрий коротает в стрип-клубе. Там он и знакомится с танцовщицей Аней, на шее у которой замечает татуировку, повторяющую знак бесконечности из его снов…

Кадр из сериала "Инсомния"
Фильмы,Со мною вот что происходит,Упражнения в прекрасном,Мамы,Балканский рубеж,Инсомния,Мама,Ольга Красько,Антон Пампушный,Евгений Калинин,Константин Юшкевич,Виктор Шамиров,Егор Бероев,Михаил Пореченков,Милош Бикович,Дмитрий Дюжев,Гоша Куценко,
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