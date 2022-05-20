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1 час назад

Названы самые популярные фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах США

CyberSport.ru

Криминальная драма «Лучше звоните Солу» стала самым популярным сериалом среди американских зрителей онлайн-кинотеатров в период с 18 по 24 апреля. В заявленный отрезок времени шоу собрало 821 млн минут просмотра. Об этом сообщило аналитическое агентство Nielsen.

Названы самые популярные киноленты в США
Фото: CyberSportCyberSport

В тройку лидеров также вошли историко-драматический сериал «Бриджертоны» (734 млн минут) и развивающая программа для детей Cocomelon (730 млн минут). Среди полнометражных лент в онлайн-кинотеатрах первую строчку заняла анимационная картина «Энканто» — 444 млн минут просмотра за неделю. За ней расположились семейный мультфильм «Я краснею» (378 млн минут) и документалка «Abercrombie & Fitch: взлет и падение» (284 млн минут).

Ранее сообщалось, что Netflix отключил возможность выбора русского языка в финальном сезоне «Лучше звоните Солу». При просмотре больше нельзя выбрать нужную локализацию даже в настройках субтитров, в отличие от прошлых эпизодов. Пользователи предположили, что сервис отказался от переводов на русский язык после ухода с рынка.

Фильмы,Лучше звоните Солу,Netflix,
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