Названы самые популярные киноленты в США

Криминальная драма «Лучше звоните Солу» стала самым популярным сериалом среди американских зрителей онлайн-кинотеатров в период с 18 по 24 апреля. В заявленный отрезок времени шоу собрало 821 млн минут просмотра. Об этом сообщило аналитическое агентство Nielsen.

Фото: CyberSport CyberSport

В тройку лидеров также вошли историко-драматический сериал «Бриджертоны» (734 млн минут) и развивающая программа для детей Cocomelon (730 млн минут). Среди полнометражных лент в онлайн-кинотеатрах первую строчку заняла анимационная картина «Энканто» — 444 млн минут просмотра за неделю. За ней расположились семейный мультфильм «Я краснею» (378 млн минут) и документалка «Abercrombie & Fitch: взлет и падение» (284 млн минут).