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2 часа назад

Кино на вечер: лучшие фильмы про бешеную страсть

Диана Товсепова

Когда каждый день становится однообразной рутиной, стоит добавить в жизнь щепотку страсти. Чтобы вдохновиться на это, можно посмотреть хорошее кино. Три самые страстные кинокартины — в подборке "Рамблера".

Кино на вечер: лучшие фильмы про бешеную страсть
Фото: Кадр из фильма "Соблазн"Кадр из фильма "Соблазн"

Соблазн

Кадр из фильма "Соблазн

Анджелина Джоли и Антонио Бандерас составили одну из самых эффектных и страстных кинопар. Сюжет картины рассказывает историю кубинца Луиса, который собирается жениться на американке. Эту девушку правда он никогда не видел, а только переписывался. Он представлял невинную скромницу, а встретил роковую женщину.

Конечно, у Луиса не было шансов не сойти с ума, когда он впервые увидел Джулию, в исполнении Анджелины Джоли. Чары девушки пленили богатого кубинца, сделали его счастливым, а затем разрушили.

Пальмы в снегу

Кадр из фильма "Пальмы в снегу"

Испания, Марио Касас, жара — все в этой картине говорит о страсти. Режиссер картины "Три метра над уровнем неба" снимает красивую драму о запретной любви "Пальмы в снегу". По сюжету, девушка испанка отправляется в Африку, чтобы разгадать тайну своей семьи.

Невероятные пейзажи, сильная история связанная с реальными событиями и красивые люди — такое кино скрасит любой вечер.

Вики Кристина Барселона

В картине "Вики Кристина Барселона" две подружки-американки отправляются в теплый испанский город и находят горячие приключения. Ко всему прочему сюжет приправлен страстной парой — Пенелопа Крус и Хавьер Бардем показывают, что такое настоящая Испания.

Каждый, кто смотрел фильм, помнит, какие искры летали между героями.

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