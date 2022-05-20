Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
1 час назад

Федор Добронравов стал новой звездой фильма "Елки"

Даша Краснова

Федор Добронравов сыграет одну из главных ролей в продолжении новогодней франшизы "Елки 9". Об этом сообщила кинокомпания Bazelevs в своем Telegram-канале.

Федор Добронравов стал новой звездой фильма "Елки"
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

До этого сообщалось, что шоураннером девятой части выступит актер, сценарист и блогер Евгений Кулик, известный по проекту "Я худею". Также есть информация, что бессменный дуэт Ивана Урганта и Сергея Светлакова покинет франшизу.

Вместе со звездой "Сватов" кастинг "Елок 9" составили Григорий Калинин, Ростислав Бершауэр, Елена Захарова, Виктория Агалакова и сам Евгений Кулик. Премьера картины намечена на 1 декабря.

Напомним, "Елки" – это российская новогодняя кинофраншиза, созданная Тимуром Бекмамбетовым в 2010 году. Планы завершить проект на седьмой части не сбылись, так как "Елки 8" вышли в онлайн-кинотеатре IVI, набрали полтора миллиона просмотров и привлекли на платформу больше подписчиков, чем все другие проекты.

До этого мы рассказывали, что смотреть в кино с 19 мая.

Фильмы,Кастинг,Ёлки,Я худею,Ростислав Бершауэр,Виктория Агалакова,Григорий Калинин,Елена Захарова,Иван Ургант,Федор Добронравов,Евгений Кулик,Сергей Светлаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители