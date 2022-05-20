Федор Добронравов стал новой звездой фильма "Елки"

Федор Добронравов сыграет одну из главных ролей в продолжении новогодней франшизы "Елки 9". Об этом сообщила кинокомпания Bazelevs в своем Telegram-канале.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

До этого сообщалось, что шоураннером девятой части выступит актер, сценарист и блогер Евгений Кулик, известный по проекту "Я худею". Также есть информация, что бессменный дуэт Ивана Урганта и Сергея Светлакова покинет франшизу.

Вместе со звездой "Сватов" кастинг "Елок 9" составили Григорий Калинин, Ростислав Бершауэр, Елена Захарова, Виктория Агалакова и сам Евгений Кулик. Премьера картины намечена на 1 декабря.

Напомним, "Елки" – это российская новогодняя кинофраншиза, созданная Тимуром Бекмамбетовым в 2010 году. Планы завершить проект на седьмой части не сбылись, так как "Елки 8" вышли в онлайн-кинотеатре IVI, набрали полтора миллиона просмотров и привлекли на платформу больше подписчиков, чем все другие проекты.