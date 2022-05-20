Тайна конфликта братьев Соломиных

Виталия Соломина обожала вся страна. Доктор Ватсон, Вадим из сериала “Зимняя вишня”. Казалось бы, этот человек умеет к себе расположить. Однако мало кто знал, что у него были очень сложные взаимоотношения со старшим братом Юрием. Всю жизнь.
Соломины начинали карьеру в разное время. Сначала в кино пришел старший Юрий. Разница между братьями составляла шесть лет. Затем состоялся дебют Виталия. Братья всегда соперничали между собой. Поначалу вперед вырвался Юрий. Казалось, что после его ролей в “Адъютант его превосходительства” и “Дерсу Узала” младшему никогда не догнать. Но тут Виталию достается роль доктора Ватсона, которая его сделала просто мегапопулярным.
Несмотря на родство, они были совсем непохожи друг на друга. Ходили слухи, что все дело в зависти. Ведь и в театральный Виталия приняли как младшего брата Юрия Соломина. Затем он стал работать в Малом театре, где уже служил его брат. Это очень ударяло по самолюбию Виталия.
А через несколько лет младший брат ушел из театра, по слухам, они просто не смогли поделить сцену. Правда, после вернулся, когда Юрий стал худруком. Но говорят, что все общение братьев ограничивалось только театральными стенами. В жизни они не общались. Гораздо в более близких отношениях Виталий был с Василием Ливановым. Любопытно, что сегодня и дети братьев Соломиных тоже не общаются.