Фильмы про Париж, которые передают атмосферу города

Не каждому посчастливилось побывать в Париже и увидеть самый романтичный город вживую, однако у всех есть возможность посмотреть в теплой компании кино, которое сможет окунуть вас в атмосферу одного из самых популярных и красивых городов на планете. Рамблер сделал для вас подборку лучших фильмов, действие которых происходит в Париже.
Режиссер Йорис Ивенс
Короткометражный бессловесный фильм, который снят так, что кажется, будто это Париж движется вдоль реки Сены, а не наоборот. Причиной тому прекрасная работа оператора и режиссера. Фильм, очень поэтичный одной своей картинкой, получил главную награду Каннского фестиваля - "Золотую пальмовую ветвь" в номинации "Короткометражный фильм".
Режиссер Баз Лурман
Сюжет этого мюзикла во многом повторяет историю из "Травиаты" - оперы Джузеппе Верди, основанной на романе Александра Дюма-сына "Дама с камелиями". В основе ленты куртизанка, танцующая в популярнейшем клубе "Мулен Руж". За любовь самой известной куртизанки Парижа борются сразу двое мужчин, однако ей не суждено прожить жизнь ни с одним из них из-за ее внезапной смертельной болезни. Картина показывает Париж начала XIX века.
У этой картины не один и даже не два режиссера. Над фильмом работала целая команда профессионалов из нескольких стран. В сюжете 18 непростых историй любви, каждая из которых происходит в разных уголках Парижа. Трудно представить фильм, который познакомит зрителя с городов лучше, чем этот.
Режиссер Вуди Аллен
Фильм повествует историю писателя, мечтающего жить в 1920-х годах. Однажды он приезжает со своей половинкой в Париж и оказывается в прошлом. Там его ждут встречи с Хемингуэем, Пикассо и другими выдающимися личностями. Теперь он еще больше убедился в том, что его время - в прошлом, и мечтает остаться там.