Фильмы про Париж, которые передают атмосферу города

Не каждому посчастливилось побывать в Париже и увидеть самый романтичный город вживую, однако у всех есть возможность посмотреть в теплой компании кино, которое сможет окунуть вас в атмосферу одного из самых популярных и красивых городов на планете. Рамблер сделал для вас подборку лучших фильмов, действие которых происходит в Париже.

Фото: кадр из фильма "Мулен Руж" кадр из фильма "Мулен Руж"

"Сена встречает Париж", 1957 год

Режиссер Йорис Ивенс

Короткометражный бессловесный фильм, который снят так, что кажется, будто это Париж движется вдоль реки Сены, а не наоборот. Причиной тому прекрасная работа оператора и режиссера. Фильм, очень поэтичный одной своей картинкой, получил главную награду Каннского фестиваля - "Золотую пальмовую ветвь" в номинации "Короткометражный фильм".

"Мулен Руж", 2001 год

Режиссер Баз Лурман

Сюжет этого мюзикла во многом повторяет историю из "Травиаты" - оперы Джузеппе Верди, основанной на романе Александра Дюма-сына "Дама с камелиями". В основе ленты куртизанка, танцующая в популярнейшем клубе "Мулен Руж". За любовь самой известной куртизанки Парижа борются сразу двое мужчин, однако ей не суждено прожить жизнь ни с одним из них из-за ее внезапной смертельной болезни. Картина показывает Париж начала XIX века.

"Париж, я люблю тебя", 2006 год

У этой картины не один и даже не два режиссера. Над фильмом работала целая команда профессионалов из нескольких стран. В сюжете 18 непростых историй любви, каждая из которых происходит в разных уголках Парижа. Трудно представить фильм, который познакомит зрителя с городов лучше, чем этот.

«Полночь в Париже», 2011 год

Режиссер Вуди Аллен