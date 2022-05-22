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51 минуту назад

7 лучших фильмов об инопланетных захватчиках

Мира Маркина

Для тех, кто не может определиться с фильмом на вечер, собрали лучшие проекты об инопланетных захватчиках.

7 лучших фильмов об инопланетных захватчиках
Фото: Кадр из фильма "Прибытие"Кадр из фильма "Прибытие"

«День независимости» (1996)

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Масштабный блокбастер с Уиллом Смитом, по сюжету которого на Земле принимается сигнал, посланный источником неземного происхождения. Источник этот приближается, чем вызывает панику во всем мире, ведь никто не ожидал, что инопланетяне окажутся такими огромными и в таком количестве…

Кадр из фильма "День независимости"

«Люди в черном» (1997)

Уилл Смит и Томми Ли Джонс в ролях спецагентов, работающих на неофициальную правительственную организацию, которая регулирует деятельность инопланетян на Земле. Правда, в один момент планета оказывается под угрозой, и только напарники способны разрешить проблему и спасти весь мир.

Кадр из фильма "Люди в черном"

«Война миров» (2005)

Том Круз в блокбастере Стивена Спилберга о механике Рэе Ферриере, который остается присматривать за своими детьми. Тем временем на Землю нападают инопланетные машины на трех длинных ногах. Пришельцы начинают массово истреблять людей смертоносными лучами. Рэй понимает, что в городе оставаться опасно, и собирает вещи, чтобы вместе с детьми отправиться в Бостон к бывшей жене…

Кадр из фильмов "Война миров"

«Район №9» (2009)

Изобретательная фантастика из ЮАР с четырьмя номинациями на «Оскар» об инопланетянах, которые оказались беженцами со своей собственной планеты, и пока мировое сообщество решало, что с ними делать дальше, для них был организован временный лагерь в южноафриканском Районе №9. Через 20 лет обычному госслужащему поручается задание: вручить инопланетным гостям ордера на выселение.

Кадр из фильмов "Район №9"

«Пол: Секретный материальчик» (2011)

Два английских гика отправляются на одно из самых значимых фанатских событий в области фантастики — конвент ComicCon в Америке. По пути, неподалеку от известной Зоны 51, они встречают сбежавшего инопланетянина по имени Пол, который просит помочь ему добраться домой. В главных ролях: Саймон Пегг и Ник Фрост.

«Грань будущего» (2014)

Раса инопланетян вторгается на Землю. Никакая армия в мире не может противостоять им. Майор Уильям Кейдж умирает в бою, но случается невозможное — он оказывается во временной петле. Раз за разом он попадает в один и тот же бой, сражается и умирает снова и снова. Каждое повторяющееся сражение приближает его к разгадке того, как победить врага. В главных ролях: Том Круз и Эмили Блант.

Кадр из фильма "Грань будущего"

«Прибытие» (2016)

Фантастика День Вильнёва о талантливой лингвистке Луизе Бэнкс, которая изучает язык пришельцев, чтобы спасти Землю. Отныне судьба человечества находится в ее руках. Главную роль в фильме исполнила Эми Адамс.

Кадр из фильма "Прибытие"
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