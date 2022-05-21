Безруков рассказал о несправедливо забытом советском фильме

Актер Сергей Безруков в своем Telegram-канале рассказал о несправедливо забытом советском фильме «Фантазии Фарятьева», в котором главную роль исполнил Андрей Миронов. Он признался, что восхищается энергетикой и харизмой Миронова и назвал его кумиром своего детства.
«Фантазии Фарятьева» — это как раз та редкая возможность насладиться всеми гранями таланта актера в полной красе. В картине много длинных монологов, когда Миронов держит на себе крупный план по несколько минут, — и держит так, как мог бы сделать только настоящий гений!» — подчеркнул он.
Также Безруков пообещал и впредь советовать достойные кинофильмы, которые по каким-то причинам оказались обделены вниманием зрителей.
«Всегда было обидно: почему одни хорошие фильмы все знают чуть ли не наизусть, а про другие — не менее прекрасные — никто и не вспоминает? Понимаю, что исправить эту несправедливость не в моей власти, но сделать небольшой шаг в этом направлении все же попробую», — пообещал актер.
Ранее Безруков рассказал, что может помочь российскому кино после ухода с российского рынка голливудских кинокомпаний.