Безруков рассказал о несправедливо забытом советском фильме

«Всегда было обидно: почему одни хорошие фильмы все знают чуть ли не наизусть, а про другие — не менее прекрасные — никто и не вспоминает? Понимаю, что исправить эту несправедливость не в моей власти, но сделать небольшой шаг в этом направлении все же попробую», — пообещал актер.