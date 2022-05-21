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1 час назад

Безруков рассказал о несправедливо забытом советском фильме

Газета.Ru

Актер Сергей Безруков в своем Telegram-канале рассказал о несправедливо забытом советском фильме «Фантазии Фарятьева», в котором главную роль исполнил Андрей Миронов. Он признался, что восхищается энергетикой и харизмой Миронова и назвал его кумиром своего детства.

Безруков рассказал о несправедливо забытом советском фильме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Фантазии Фарятьева» — это как раз та редкая возможность насладиться всеми гранями таланта актера в полной красе. В картине много длинных монологов, когда Миронов держит на себе крупный план по несколько минут, — и держит так, как мог бы сделать только настоящий гений!» — подчеркнул он.

Также Безруков пообещал и впредь советовать достойные кинофильмы, которые по каким-то причинам оказались обделены вниманием зрителей.

«Всегда было обидно: почему одни хорошие фильмы все знают чуть ли не наизусть, а про другие — не менее прекрасные — никто и не вспоминает? Понимаю, что исправить эту несправедливость не в моей власти, но сделать небольшой шаг в этом направлении все же попробую», — пообещал актер.

Ранее Безруков рассказал, что может помочь российскому кино после ухода с российского рынка голливудских кинокомпаний.

Фильмы,Фантазии Фарятьева,Андрей Миронов,
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